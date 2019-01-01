Eden Hazard, ısrarla Real Madrid'i inkar ediyor

Chelsea'li yıldız Eden Hazard, medyada Real Madrid ile anlaştığına dair yer alan haberleri reddediyor.

Milli Takımı ve 'nin vazgeçilmez oyuncusu Eden Hazard için hali hazırda ile anlaştığı dedikoduları medyada yer alıyor.

Ancak Hazard, devi Real Madrid ile anlaştığı söylentilerini reddederek, "Henüz hiçbir şey olduğu yok." diyor.

Her defasında Madrid'de oynamanın bir hayal gibi olacağını ifade eden Belçikalı yıldız geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında, "Hayır, buraya Real Madrid'i konuşmak için gelmedim." diyerek soruları geçiştirdi.

Soruların ısrarla devam etmesi üzerine ise, "Henüz hiçbir şey olduğu yok. Kıbrıs maçına odaklandım, şu an düşündüğüm tek şey bu." açıklamasını yaptı.

Yıldız oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu sona eriyor ve sözleşme yenilenmemesi halinde Maviler oyuncularını kaybedecekler.

Chelsea Kulübü aynı zamanda transfer yasağı ile karşı karşıya. Hazard'ın ayrılması durumunda yerine birini getirmek oldukça zor olacak.