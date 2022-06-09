İspanyol ekibine büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Hazard, gelecek sezon takıma katkı yapmaya kararlı.

Real Madrid'in 2019 yazında 100 milyon euro'nun yanı sıra çok büyük umutlarla Chelsea'den transfer ettiği ve İspanyol ekibinin formasını giydiği dönemde Ballon d'Or kazanması beklenen Eden Hazard, Real Madrid'de oynadığı dönemde sadece 66 maça çıkarken, altı gol kaydetti.

Real Madrid taraftarları bu performansın ardından Hazard'ın takımda kalıp kalmaması yönünde ikiye bölündü.

Hazard Real Madrid'de kalabilir mi?

Real Madrid Carlo Ancelotti yönetiminde 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşırken, Eden Hazard sakatlıklar nedeniyle sezon boyunca takıma pek de katkı sağlayamadı. Gelecek sezon için takımda kalıp, kadronun önemli bir parçası olacağını düşünen Belçikalı oyuncu sakatlığının izlerini silebilirse yeniden bunu başarabilir.

Real Madrid geçtiğimiz günlerde Hazard'ın Chelsea'den eski takım arkadaşı Antonio Rüdiger'i kadrosuna katarken, Alman oyuncu yeniden Hazard ile birlikte oynayacağı için heyecanını gizlememişti:

"Onun Madrid'de sakatlıklarla dolu olan zor birkaç yıl geçirdiğini biliyorum ama yine de onunla beraber oynayabileceğimi umuyorum. O her şeye rağmen dünyanın en iyi oyuncularından biri"

Real Madrid taraftarları Hazard hakkında ne düşünüyor?

GOAL'ün Real Madrid muhabiri Jorge Picon'un aktardığı bilgiye göre Real Madrid taraftarları Hazard'ın Madrid kariyerinin şanssızlıklarla dolu olduğuna inanıyor.

Yıldız oyuncunun sakatlığı süresince performansları her geçen gün daha da yükselen Vinicius ve Rodrygo ikilisi Hazard'ın gölgede kalmasına neden oldu ve bu durum hayal kırıklığını da beraberinde getirdi. Real Madrid taraftarları Chelsea'deki mükemmel Hazard'ı hiçbir zaman göremedi.

Hazard'ın geçirdiği son ameliyat taraftarları umutlandırırken, ayak bileğinde ağrı olmadan sahaya çıkacak bir Hazard'ın takıma hala verebileceği çok şey olabileceğini düşünenler umudunu koruyor. Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından mikrofonu eline alarak üç sezondur beklentileri karşılayamadığı için taraftarlardan özrü dileyen Hazard, şimdi şampiyonlukların korunması için gelecek sezonu bekliyor.

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