Dzeko: Visca rahatlıkla Premier Lig'de oynar

Edin Dzeko, Visca'nın Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini söylerken mutlaka Premier Lig veya Serie A'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, milli takımdan arkadaşı Visca'yı anlattı. 'i takip ettiğini belirten Dzeko, Visca'nın artık Avrupa devlerinde oynaması gerektiğini söyledi.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın yaptığı röportajda satır başları şöyle;

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"Performansı beni hiç şaşırtmıyor"

"Visca ile aynı takımın altyapısından yetiştik, Zeljeznijcar’da... Ben ondan büyüğüm yaş olarak ama aynı şeyleri yaşadık. Öyle gösterişli tesislerimiz yoktu. Bütün altyapının kullandığı bir saha, A Takım’ın hem idmanlarını yaptığı hem de maçlarını oynadığı Grbavica Stadı. Bugün geldiğimiz noktanın, elde ettiklerimizin kıymetini biliyoruz. Bu yüzden bizden sonra gelecek Boşnak oyunculara örnek hayatlar yaşamaya çalışıyoruz. Edin Visca da aynı bu şekilde ilerledi ve devam ediyor. ’de onun sergilediği istikrar ve performans beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü kalitesini çok iyi biliyorum, çok daha fazlasını yapabileceğini de."

"Visca çok daha büyük adımlar atabilir"

" ’da, İngiltere’de oynadım. Şimdi İtalya’dayım. Yani dünya futbolunu temsil eden futbol kültürlerini yaşadım. Bu yüzden rahatlıkla söyleyebilirim ki Visca çok daha büyük adımlar atabilir. Rahatlıkla Premier Lig’de de İtalya’da da oynayabilir. Sürati, oyun zekası, skora olan arzusu, bitmeyen enerjisi ve çalışma azmi onun en güçlü yanları. Bugüne kadar Türkiye’de büyük bir takıma gitmemiş olmasına şaşırıyordum. Ancak sanırım bu gösterdiği başarılı performansların ardından artık onların da alması zor. Edin Visca’yı bundan sonra aramıza bekliyoruz. Premier Lig ya da İtalya Ligi. Mutlaka buralara gelmeli. Çünkü bu yetenek onda fazlasıyla var."

"Şampiyonluk yaşamasını çok istiyorum"

"Vakit bulabildiğim zamanlarda onun maçlarını izlemeye çalışıyorum. Başakşehir iyi oynayan bir takım olarak şampiyonluğa gidiyor ve bunda Visca’nın büyük payı olduğunu görmek güzel. Kadrosunda Robinho, Clichy, Adebayor ve Demba Ba gibi dünyanın tanıdığı oyuncuların bulunduğu bir takımda Visca’nın bu kadar ön plana çıkması, takımın en önemli oyuncusu olması zaten onun kalitesini anlatmaya yetiyor. Benim pek bir şey söylememe gerek yok. Şampiyonluk yaşamasını çok istiyorum. Bunu başaracağına inanıyorum. Yalnızca futbolculuğuna değil, karakterine de çok büyük saygı duyduğum bir arkadaşım. İyi ki onunla beraberiz."

"Cengiz'e tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum"

"Cengiz Ünder’le de kısa sürede iyi arkadaş olduk. Türk futbolunun son zamanda çıkardığı en önemli yeteneklerden biri. Sürekli öğrenmek isteyen bir yapısı var. Şu anda şanssız bir dönem geçiriyor. Sakatlık yaşadı. Ancak bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. En kısa sürede daha güçlü dönecektir. Buna eminim. Ona elimden geldiğince yardımcı olmaya ve tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum."