Dybala'nın Juventus'taki geleceği belli oldu

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Paulo Dybala'nın takımda kalacağını açıkladı.

dün 'yı 2-1 yenerek 'da üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan sportif direktör Paratici, "2010 yılında böyle bir şeyi düşünmek bile çılgıncaydı" dedi.

Yeni sezonun planlamaları hakkında da konuşan Paratici, adı ile anılan Paulo Dybala'nın kesinlikle takımda kalacağını duyurdu.

Paratici, "Dybala elbette takımda kalacak. O takımın önemli bir parçası ve öyle kalmaya devam edecek" dedi.

İtalyan futbolu adamı "Teknik direktör Allegri ile yola devam edecek misiniz?" sorusuna ise net cevap vermedi.

25 yaşındaki Dybala, bu sezon 39 resmi maçta 10 gol atıp 6 gol attı.

Daha önce Juventus'un Arjantinli yıldızı Mohammed Salah'ın transferi için takasta kullanacağı iddiaları da ortaya atılmıştı.