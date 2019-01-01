Dybala: Messi ve Ronaldo birer canavar

Paulo Dybala iki takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi değerlendirdi.

Paulo Dybala hem hem de ile takım arkadaşı olmaktan dolayı çok şanslı olduğunu düşünüyor.

Milli Takımı'nda Messi'yle, 'ta ise Ronaldo'yla beraber oynayan Dybala, iki oyuncuya da büyük saygı duyduğunu söyledi.

Haberin devamı aşağıda

El Pais'in sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu, dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak gösterilen isimler için "Saha dışında ikisi de sessiz ama saha içinde birer canavara dönüşüyorlar. Luis Scola bir defasında 'Messi ve Ronaldo sahaya en iyi olduklarına ikna bir şekilde çıkıyorlar ve bu nedenle en iyiler' demişti. Buna katılıyorum." şeklinde konuştu.

Dybala, "Arkadaşlarım bana hem milli takımda hem de kulüp takımımda en iyilerle oynadığımı hatırlatıp şanslı olduğumu söylüyorlar. Bu gerçekten benim için bir avantaj. Onları ders gibi çalışabiliyorum. En iyilerle oynamayı kim istemez?" ifadelerini kullandı.

Dybala bu sezon 11 lig maçında 4 gol attı, 2 asist yaptı.