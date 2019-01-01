Dybala: Messi ve Ronaldo birer canavar
Paulo Dybala hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olmaktan dolayı çok şanslı olduğunu düşünüyor.
Arjantin Milli Takımı'nda Messi'yle, Juventus'ta ise Ronaldo'yla beraber oynayan Dybala, iki oyuncuya da büyük saygı duyduğunu söyledi.
El Pais'in sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu, dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak gösterilen isimler için "Saha dışında ikisi de sessiz ama saha içinde birer canavara dönüşüyorlar. Luis Scola bir defasında 'Messi ve Ronaldo sahaya en iyi olduklarına ikna bir şekilde çıkıyorlar ve bu nedenle en iyiler' demişti. Buna katılıyorum." şeklinde konuştu.
Dybala, "Arkadaşlarım bana hem milli takımda hem de kulüp takımımda en iyilerle oynadığımı hatırlatıp şanslı olduğumu söylüyorlar. Bu gerçekten benim için bir avantaj. Onları ders gibi çalışabiliyorum. En iyilerle oynamayı kim istemez?" ifadelerini kullandı.
Dybala bu sezon 11 lig maçında 4 gol attı, 2 asist yaptı.