Lille forveti Olivier Giroud, Arsenal'den ayrılmasının gerçek sebebini açıklayarak, 2018 Dünya Kupası'na katılacak Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için bu kararı almak zorunda kaldığını vurguladı.

İngiltere'de yayın yapan "Mirror" gazetesine göre, Fransız forvet Ocak 2018'de Arsenal'den ayrılarak, eski takımının Premier Lig'deki rakiplerinden biri olan Chelsea'ye katıldı.

Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in kadrosuna kattığı Giroud, Arsenal forması altında çıktığı 253 maçta 105 gol kaydetmişti.

Giroud, Premier Lig şampiyonu Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde şu anki takımı Lille ile karşılaşacağı bu hafta kuzey Londra'ya dönmeye hazırlanıyor.

Fransız forvet, Arsenal'de geçirdiği dönem hakkında şunları söyledi: "Arsenal'e katıldığımda, antrenmanlarda üzerinde çalıştığımız günlük temel unsurlar sayesinde performansım çok gelişti."

Giroud şöyle devam etti: "Teknik becerileri geliştirme, atakları tek dokunuşla sonlandırma, bunun yanında oyun kurma ve atağın devamını sağlayan paslar, takım arkadaşlarına tek dokunuşla oynama ve ceza sahası içinde fırsatları hızlıca sonuçlandırma üzerine çalışıyorduk."

Giroud, "Bu mükemmel bir örnekti. Bu konuda çok gelişme gösterdim ve oyuncuların pas vermek ve atak kurulumunda yararlanmak için güvenebileceği bir hedef forvet haline geldim. O dönemde takım arkadaşlarımla harika bir ilişkim vardı. Wenger'in tarzı hızlı ve akıcı oyuna dayanıyordu ve izlemesi son derece keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Fransız forvet, "Artık ceza sahası içindeki alanların daraldığı açık, ayrıca takımlar derinde savunma yapıyor ve çok geriye çekiliyor. Bunu şu dönemde uygulamak son derece zor, ancak Arsenal'i sık sık izliyorum ve oyun tarzında bazı benzerlikler görüyorum; takım son hücum üçlüsünde oyunun hızını her zaman artırmaya çalışıyor" dedi.

Giroud şunları ekledi: "Rakibe ceza sahası içinde hiç alan bırakmak istemiyorsunuz. Bu harika bir şey. Wenger'in takımı ile şu anki takım arasında birçok benzerlik görebiliyorum."

Arsenal'den ayrılmayı seçmesinin sebepleri hakkında ise 40 yaşındaki Giroud, "Bu, kariyerimin ve futbol hayatımdaki o dönemin bir parçasıydı. 2018 Dünya Kupası'na katılabilmek için kulüpten ayrılmam gerekiyordu ve hikâyenin nasıl sonuçlandığını biliyoruz" dedi.

Giroud son olarak, "Kulüpten ayrılmak beni çok üzdü, ama bu kararı almak zorundaydım. Kariyerimde zor bir karardı, ancak yoluma devam etmek için gerekli ve önemliydi. Kırk yaşımda bir Fransız kulübüyle geri dönmek ve Mikel Arteta'nın yönettiği Arsenal'e karşı oynamak harika bir şey" şeklinde konuştu.



