Dusan Vlahovic, Arsenal’in telefonlarına bile çıkmıyor

Bu sezon sergilediği performansla kıtadaki tüm futbolseverlerin dikkatini üzerine çeken Dusan Vlahovic ile ilgilenen takımlardan biri de Arsenal.

Sky Sport Italia’dan Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Arsenal transfer görüşmesi için Vlahovic’in menajerine ulaşmaya çalıştı, ancak İngiliz kulübünün telefonları yanıtsız kaldı.

Fiorentina’nın yeni sözleşme teklifini reddeden Sırp forvetin kontratı Haziran 2023’te sona erecek. Mor Menekşeler’in Vlahovic için 80 milyon euro bonservis talep edeceği tahmin ediliyor.

Juventus'a gitmek istiyor

Vlahovic’i Serie A’daki rakiplerinden birine satmak istemeyen Fiorentina’nın önceliği yurtdışındaki kulüpler. Ancak 21 yaşındaki golcü Juventus’la şimdiden prensip anlaşmasına vardı ve istediği adrese gidene kadar diğer tüm teklifleri geri çevirecek.

Son dönemde Federico Chiesa ve Manuel Locatelli de Juventus forması giyebilmek için benzer bir stratejiye başvurmuştu.

Londra ekipleri karşı karşıya

Arteta yönetiminde sezona kötü başlamasına rağmen büyük bir çıkış yakalayan ve Premier Lig’de zirveye yaklaşan Arsenal, Vlahovic’i takıma katılmaya ikna edebileceğine inanıyor.

Oyuncuyla bir görüşme yapıp, gelecek planlarına ve sahip oldukları vizyona dair bir sunum yapmak isteyen Arsenal heyetinin çabaları şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

Vlahovic’in adı bir diğer Londra ekibi Tottenham ile de anılıyor. İtalyan teknik adam Antonio Conte’nin gelişiyle birlikte atağa kalkması beklenen Tottenham, Vlahovic için daha cazip bir seçenek olabilir.

Gol makinesine dönüştü

2018’de Partizan’dan Fiorentina’ya 2 milyon euro gibi mütevazı bir bedelle transfer olan Vlahovic, geçen sezon adeta patlama yapmıştı.

Fiorentina’daki ilk sezonunda Serie A’da çıktığı 10 maçta gol atamayan Vlahovic, 2019/20 sezonunu sekiz golle tamamladı. Geçen sezon ise 40 maçta attığı 21 golle tüm gözleri üzerine çevirdi.

Bu sezon 13 maça çıkan Vlahovic, kaydettiği 10 gol ile bir seviye daha atladığının sinyallerini verdi.