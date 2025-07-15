Dusan Tadic yeni takımına imza için Madrid'e gidiyor!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tadic, salı günü Madrid'e gidiyor.

Dusan Tadic, Atletico Madrid'e transfer oluyor

Tadic'ten La Liga sürprizi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu. Telegraf’ın haberine göre, Sırp yıldız oyuncu La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Tadic’in salı günü İspanya’ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İki sezondur Fenerbahçe formasını giyen 35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekipteki performansıyla dikkat çekmişti. Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 109 maça çıkan Tadic, 29 gol atarken 35 de asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüpte kaptanlık görevini de üstlenen deneyimli futbolcu, taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Tadic’in sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından ismi uzun süre eski kulübü Ajax ile anıldı. Ancak Hollanda ekibinin teknik direktörü John Heitinga, oyuncunun transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Sırp oyuncunun adı bir dönem Olympiakos ile de anılsa da bu transfer gerçekleşmedi.

Telegraf, Atletico Madrid’in Tadic ile anlaşmaya vardığını ve oyuncunun birkaç gün içinde Madrid’e gideceğini duyurdu. La Liga devi, deneyimli oyuncuyu serbest oyuncu statüsünde kadrosuna katacak. Tadic’in yeni sezonda Diego Simeone’nin planlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Atletico Madrid'in bu transferle birlikte hücum hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdiği ifade ediliyor. Fenerbahçe’den ayrılan Tadic’in İspanya'da nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.