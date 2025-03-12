Dünyaca ünlü isim ırkçılık nedeniyle 10 maç ceza aldı!

Franco Vazquez, geçtiğimiz ay oynanan Bari-Cremonese karşılaşmasında ırkçı bir ifade kullandığı gerekçesiyle 10 maç ceza aldı.

Cremonese'nin tecrübeli futbolcusu Franco Vazquez, geçtiğimiz ay oynanan Bari-Cremonese karşılaşmasında rakibi Mehdi Dorval'a yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle Serie B yönetimi tarafından 10 maç men cezasına çarptırıldı.

15 Şubat’ta oynanan mücadelede 1-1’lik beraberlikle tamamlanan maçın devre arasında gerçekleşen olay sonrası Dorval gözyaşlarına boğuldu ve takım arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Vazquez, devre arasında teknik direktörü Giovanni Stroppa tarafından oyundan alındı.

Maç sonrası tepkiler

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bari Teknik Direktörü Moreno Longo, yaşanan olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Dorval’i savunmak ve Franco Vazquez’in adını vermek için buradayım. 2025 yılında kimseye böyle bir ifade kullanamazsınız. Bu tamamen kabul edilemez, bunu vurgulamamız gerekiyor. Hepimiz Dorval’in yanındayız, o hassas bir oyuncu ve maalesef bu sezon ilk kez yaşanan bir olay değil."

Serie B yönetimi ceza kararını açıkladı

Serie B yetkilileri, Vazquez’i "ırkçı ayrımcılık içeren sözlü hakaret" nedeniyle suçlu buldu ve 10 maç men cezası verdi. Cremonese kulübü ise bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Cremonese'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vazquez, maçtan hemen sonra Federal Savcılık yetkililerine suçlamalara tamamen yabancı olduğunu ifade etti. Oyuncumuzun masumiyetini kanıtlayacağına inanıyoruz ve avukatlarımızla birlikte tüm hukuki adımları atacağız."

Kulüp ayrıca, ırkçılığa karşı mücadelenin önemine vurgu yaparak, sosyal sorumluluk projeleriyle bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Vazquez’in kariyeri ve Cremonese'deki performansı

36 yaşındaki Franco Vazquez, Cremonese’nin bu sezon en önemli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyordu. Serie B’de 9 gol atan deneyimli orta saha oyuncusu, kariyerinde Palermo, Sevilla ve Parma gibi önemli kulüplerde de forma giydi.

2019-2020 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Vazquez, 2023 yılında Cremonese’ye transfer oldu ve bugüne kadar 62 maçta 13 gol attı.

Kulübün ceza kararına itirazının nasıl sonuçlanacağı ve Vazquez’in sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmaya devam ediyor.