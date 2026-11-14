Mısır Futbol Federasyonu'na bağlı, başkanlığını İsam Abdülfettah'ın yaptığı Merkez Hakem Komitesi, bu ayın 23 Kasım'ında oynanması planlanan ve Mısır Premier Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında yer alan Ahli ile Pyramids maçını yönetmek üzere Salvadorlu uluslararası hakem Ivan Barton'u atadığını açıkladı.

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Uluslararası turnuvalarda geniş tecrübeye sahip Barton'ın, ligin lideri ile takipçisini bir araya getiren ve sonucunun zirve yarışı açısından büyük önem taşıdığı karşılaşmayı yönetmek üzere seçilmesi bu önem göz önünde bulundurularak gerçekleşti.

Pyramids, karşılaşmaya 24 puanla puan durumunun lideri olarak çıkarken, Al Ahly 20 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu durum, kazanması halinde kırmızılı takıma puan farkını bir puana indirme fırsatı sunarken, Pyramids ise farkı açmayı ve zirvedeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Barton, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" rozetini 2018 yılından bu yana taşıyor ve o tarihten itibaren hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde birçok büyük turnuvada görev aldı.

El Salvadorlu hakem, daha önce Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sahne almış, ardından turnuvanın 2026 yılındaki son edisyonunda da maçlar yönetmiş ve böylece Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF" hakemleri arasındaki konumunu pekiştirmişti.

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Katar'daki Dünya Kupası sırasında Barton üç maç yönetti; bunların en dikkat çekenleri Japonya-Almanya, Brezilya-İsviçre ve son 16 turundaki İngiltere-Senegal karşılaşmalarıydı.

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Ayrıca Altın Kupa, CONCACAF Şampiyonlar Ligi ve 17 Yaş Altı Dünya Kupası gibi başka turnuvalarda da deneyim kazandı; bunun yanı sıra Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki futbol müsabakalarında da görev aldı.

2026 Dünya Kupası'nda ise Barton dört maç yönetti; bunların en dikkat çekeni, kariyerinde ve Orta Amerika bölgesi hakemlik tarihinde tarihi bir dönüm noktası oluşturan yarı final turundaki Fransa-İspanya karşılaşmasıydı.

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"CONCACAF", bu maçı yönetmek üzere seçilmesinin onu bir Dünya Kupası yarı finalinde maç yöneten ilk Orta Amerikalı hakem haline getirdiğini belirtti; ayrıca turnuva tarihinde bu turda maç yöneten en genç CONCACAF hakemi oldu.

"CONCACAF" verilerine göre Barton bu başarıya 35 yıl, beş ay ve 17 gün yaşındayken ulaştı. Verilerde ayrıca ekibinde vatandaşı David Moran ile Nikaragualı yardımcı hakem Antonio Bobbiero'nun yer aldığı belirtildi.

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Bu görevlendirme, CONCACAF müsabakalarının dışında, dünya çapındaki en büyük futbol turnuvasında önemli bir maçı yönetme sorumluluğu kendisine verildikten sonra El Salvadorlu hakemin uluslararası arenada gördüğü güveni yansıtıyor.

Bu hakemlik geçmişi, Barton'ı, iki takımın lig puan durumundaki konumu nedeniyle özel bir önem taşıyan Al Ahly-Pyramids karşılaşmasını yöneteceği Mısır sahalarında yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.