Bayern Münih'in yıldızının Werder Bremen karşısında oyuna devam edememesi, Afrika temsilcisini korkuttu.

2022 Dünya Kupası'na birkaç gün kala turnuvadaki en önemli Afrika temsilcilerinden biri olan Senegal'de Sadio Mane şoku yaşandı.

Yıldız oyuncu takımının Werder Bremen'i 6-1'lik farklı skorla mağlup ettiği Bundesliga karşılaşmasının 20. dakikasında sakatlanırken, yerini Leroy Sane'ye bıraktı ve acı çeken görüntüsüyle vatandaşlarını korkuttu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Mane'nin kemiğinin üst kısmından sakatlandığını ve bu durumun her zaman endişe verici olabileceğini söyledi.

Nagelsmann endişeli

Mane'nin durumunun netleşmesi için röntgen çektirilmesi gerektiğini belirten Nagelsmann, "Umarım önemli bir şeyi yoktur" dedi.

Liverpool'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan Mane, sezon başında Robert Lewandowski'yi Barcelona'ya kaptıran Bayern Münih'e katılmıştı.

Alman devinde forma giydiği 23 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez sarsarken, dört de asist yapmış ve taraftarlardan büyük bir sevgi görmüştü.