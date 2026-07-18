Dünya Kupası finali sonrasında… CAF, Al-Ahly, Raja ve Wydad’ın kaderini belirleyecek

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) içinde geniş çaplı bir tartışma başlattı; Büyük taraftar kitlesine sahip bazı kulüplere ek kontenjanlar vererek kıtasal kulüp turnuvalarını yeniden yapılandırmayı amaçlayan sıra dışı bir öneri sundu. Abu Rida, bu adımın turnuvaların pazarlama değerini artıracağını ve izlenme oranlarını yükselteceğini düşünüyor.

Abu Rida, geniş taraftar kitlesine sahip kulüplere ek kontenjanlar verilmesini öngören bir öneri sundu. Mısır’ın Al-Ahly ve Fas’ın Raja kulüplerinin Afrika Şampiyonlar Ligi’ne, Fas’ın Wydad kulübünün ise Afrika Konfederasyon Kupası’na katılması önerildi. Bu önerinin amacı, her iki turnuvanın pazarlama değerini artırmak ve hem seyirci hem de televizyon izleyici oranlarını yükseltmektir.

Abu Rida, Afrika futbolunun hem sportif hem de ticari düzeyde hızlı bir gelişme aşaması yaşadığını düşünüyor. Özellikle son yıllarda kıtanın kazandığı ivme ve uluslararası arenada elde edilen başarılar göz önüne alındığında, bu durum, köklü bir tarihe ve geniş bir taraftar kitlesine sahip kulüplerin daha fazla katılımını sağlayacak şekilde Afrika Futbol Konfederasyonu turnuvalarının geliştirilmesini gerektiriyor.

Faslı turnuva sitesi, önerinin bazı çevrelerde olumlu tepkiler aldığını ve aralarında Faslı yetkililerin de bulunduğu bir dizi yetkili ile Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe nezdinde iyi bir izlenim bıraktığını ortaya koydu; ancak bu fikir, şu an için kabul edilmesini reddeden Müsabaka Komitesi’nin tutumuyla karşılaştı.

Kaynak, önerinin birkaç saat önce yapılan toplantılardan birinde tartışmaya açıldığını, ancak kararın Dünya Kupası finali sonrasında önümüzdeki hafta başında yapılacak bir toplantıya ertelendiğini ekledi. Bu toplantıda, nihai kararın alınması öncesinde konuyla ilgili çeşitli organizasyonel ve teknik hususlar ele alınacak.

Hatırlanacağı üzere, Fas'ı Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Marrakesh ve Renaissance Berkane temsil edecek, Raja ise Afrika Konfederasyon Kupası'nda yer alacak. Buna karşılık, Mısır futbolunu Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Zamalek ve Pyramids temsil edecek, Al-Ahly ise Afrika Konfederasyon Kupası'nda mücadele edecek.