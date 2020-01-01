Dünyanın en zengin kulüp sahipleri

Dünyanın en popüler spor branşı olan futbol, özellikle son yıllarda büyük bir endüstriye dönüştü.

Sektörde dönen para astronomik sponsorluk ve yayın hakları anlaşmaları ile milyar dolarları buldu.

Üst düzey futbolda başarı maddi getirisinin yanı sıra muazzam bir prestij kaynağı da olurken, bu durum futbol kulüplerinin milyarder iş insanları için çekici bir yatırım aracı olmasını sağladı.

Bizde bu vesileyle futbolun en zengin kulüp sahiplerine göz attık.

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Şeyh Mansur | 20 milyar dolar

’ni yöneten altı kraliyet ailesinden biri olan El Nehyan’ın mensubu olan Mansur bin Zayid el-Nehyan, Premier Lig ekibi ’yi satın alarak adını futbolseverlere duyurdu.

Manchester City, onun yatırımının ardından bir dünya devine dönüştü. Ancak yatırımı bununla da sınırlı kalmadı.

Şeyh Mansur’un şirketi City Football Group, daha sonra , New York City, Melbourne City, Mumbai City, Montevideo City Torque ve Yokohoma F. Marinos gibi kulüpleri de bünyesine kattı.

Dietrich Mateschitz | 19.4 milyar dolar

Red Bull’un patronlarından Avusturyalı milyarder Dietrich Mateschitz, başta futbol olmak üzere spor sektörüne büyük ilgi gösterdi.

, Red Bull Salzburg ve New York Red Bulls, Mateschitz’in sahip olduğu futbol kulüpleri…

Andrea Agnelli ve ailesi | 13.5 milyar dolar

Dünyanın en büyük kulüplerinden , Agnelli ailesine ait. Ailenin futboldaki yüzü olan Andrea Agnelli, Juventus'un yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) de başkanlığını yapıyor.

Daha çok otomotiv sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Angelli ailesinin 13.5 milyar dolar civarında mal varlığı bulunuyor.

Roman Abramovic | 12.4 milyar dolar

Rus iş insanı Roman Abramovic, 2003 yılında İngiltere Premier Lig ekibi ’yi satın alıp bu tarz yatırımların öncülerinden oldu.

Futbola düşkünlüğü ile bilinen Abramovic, servetinden Chelsea’ye ciddi nakit aktarımı yaparken, hem İngiltere’de hem de Avrupa’da çeşitli başarıların gururunu yaşadı.

Philip Anschutz | 10 milyar dolar

’in kurucularından olan 'li iş adamı Philip Anschutz, daha önce kadrosunda Steven Gerrard, David Beckham ve Zlatan Ibrahimovic gibi efsane isimleri bulunduran LA Galaxy’nin sahibi.

Anschutz’un futbol dışında petrol, demiryolu ve eğlence sektörlerinde de yatırımları bulunuyor.

Stan Krokenke | 9 milyar dolar

Premier Lig ekibi ve MLS ekibi Colorado Rapids, ABD’li iş insanı Stan Kroenke’ye ait.

Spora yatırımı bunlarla sınırla kalmayan Kroenke, NFL’den Los Angeles Rams, NBA’den Denver Nuggets ve NHL’den Colorado Avalanche’nin de sahibi...

Nasır el-Halifi | 8 milyar dolar

Katarlı iş insanı Nasır el-Halifi, PSG’nin sahibi olan Qatar Sports Investments’ın ( Spor Yatırımları) başındaki isim.

Spora ilgisi bununla sınırlı olmayan Nasır el-Halifi, PSG’nin yanı sıra ülkesinde tenis federasyonu başkanlığını da yapıyor.

Zhang Jindong | 7.6 milyar dolar

Çinli milyarder Zhang Jindong, şirketi Suning Holdings Group aracılığıyla ekibi ’in en büyük hissedarı oldu.

Jindong’un ülkesinde medya ve yayıncılık sektörlerinde de yatırımı bulunuyor.

Robert Kraft | 6 milyar dolar

ABD’li iş insanı Robert Kraft, MLS ekibi New England Revolution’un sahibi.

Kraft, 2000’li yılların ortalarında ’u satın almak için girişimlerde bulunmuştu.

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Ayrıca NFL ekibi New England Patriots da Kraft’e ait.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha ve ailesi | 6 milyar dolar

King Power CEO’su Taylandlı iş insanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Premier Lig ekibi ile kulübü OH Leuven’in sahibi.

34 yaşındaki Aiyawatt, babası Vichai’nin 2018 yılında helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından işlerin başına geçti.