Dünyanın en zengin kulüp sahipleri
Sektörde dönen para astronomik sponsorluk ve yayın hakları anlaşmaları ile milyar dolarları buldu.
Üst düzey futbolda başarı maddi getirisinin yanı sıra muazzam bir prestij kaynağı da olurken, bu durum futbol kulüplerinin milyarder iş insanları için çekici bir yatırım aracı olmasını sağladı.
Bizde bu vesileyle futbolun en zengin kulüp sahiplerine göz attık.
Şeyh Mansur | 20 milyar dolar
Birleşik Arap Emirlikleri’ni yöneten altı kraliyet ailesinden biri olan El Nehyan’ın mensubu olan Mansur bin Zayid el-Nehyan, Premier Lig ekibi Manchester City’yi satın alarak adını futbolseverlere duyurdu.
Manchester City, onun yatırımının ardından bir dünya devine dönüştü. Ancak yatırımı bununla da sınırlı kalmadı.
Şeyh Mansur’un şirketi City Football Group, daha sonra Girona, New York City, Melbourne City, Mumbai City, Montevideo City Torque ve Yokohoma F. Marinos gibi kulüpleri de bünyesine kattı.
Dietrich Mateschitz | 19.4 milyar dolar
Red Bull’un patronlarından Avusturyalı milyarder Dietrich Mateschitz, başta futbol olmak üzere spor sektörüne büyük ilgi gösterdi.
RB Leipzig, Red Bull Salzburg ve New York Red Bulls, Mateschitz’in sahip olduğu futbol kulüpleri…
Andrea Agnelli ve ailesi | 13.5 milyar dolar
Dünyanın en büyük kulüplerinden Juventus, Agnelli ailesine ait. Ailenin futboldaki yüzü olan Andrea Agnelli, Juventus'un yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) de başkanlığını yapıyor.
Daha çok otomotiv sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Angelli ailesinin 13.5 milyar dolar civarında mal varlığı bulunuyor.
Roman Abramovic | 12.4 milyar dolar
Rus iş insanı Roman Abramovic, 2003 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yi satın alıp bu tarz yatırımların öncülerinden oldu.
Futbola düşkünlüğü ile bilinen Abramovic, servetinden Chelsea’ye ciddi nakit aktarımı yaparken, hem İngiltere’de hem de Avrupa’da çeşitli başarıların gururunu yaşadı.
Philip Anschutz | 10 milyar dolar
MLS’in kurucularından olan ABD'li iş adamı Philip Anschutz, daha önce kadrosunda Steven Gerrard, David Beckham ve Zlatan Ibrahimovic gibi efsane isimleri bulunduran LA Galaxy’nin sahibi.
Anschutz’un futbol dışında petrol, demiryolu ve eğlence sektörlerinde de yatırımları bulunuyor.
Stan Krokenke | 9 milyar dolar
Premier Lig ekibi Arsenal ve MLS ekibi Colorado Rapids, ABD’li iş insanı Stan Kroenke’ye ait.
Spora yatırımı bunlarla sınırla kalmayan Kroenke, NFL’den Los Angeles Rams, NBA’den Denver Nuggets ve NHL’den Colorado Avalanche’nin de sahibi...
Nasır el-Halifi | 8 milyar dolar
Katarlı iş insanı Nasır el-Halifi, PSG’nin sahibi olan Qatar Sports Investments’ın (Katar Spor Yatırımları) başındaki isim.
Spora ilgisi bununla sınırlı olmayan Nasır el-Halifi, PSG’nin yanı sıra ülkesinde tenis federasyonu başkanlığını da yapıyor.
Zhang Jindong | 7.6 milyar dolar
Çinli milyarder Zhang Jindong, şirketi Suning Holdings Group aracılığıyla Serie A ekibi Inter’in en büyük hissedarı oldu.
Jindong’un ülkesinde medya ve yayıncılık sektörlerinde de yatırımı bulunuyor.
Robert Kraft | 6 milyar dolar
ABD’li iş insanı Robert Kraft, MLS ekibi New England Revolution’un sahibi.
Kraft, 2000’li yılların ortalarında Liverpool’u satın almak için girişimlerde bulunmuştu.
Ayrıca NFL ekibi New England Patriots da Kraft’e ait.
Aiyawatt Srivaddhanaprabha ve ailesi | 6 milyar dolar
King Power CEO’su Taylandlı iş insanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Premier Lig ekibi Leicester City ile Belçika kulübü OH Leuven’in sahibi.
34 yaşındaki Aiyawatt, babası Vichai’nin 2018 yılında helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından işlerin başına geçti.