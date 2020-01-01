Dünya basınından Maradona manşetleri
Dünya basını, 60 yaşında hayata gözlerini yuman Diego Maradona'yı anıyor.
Spor tarihinin en büyük sembollerinden biri olan Arjantinli efsanenin vefat haberi, dünya genelinde neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.
Bu manşetlerden öne çıkanları derledik...
A Bola (Portekiz): Son çalım
La Razon (İspanya): Elveda Diego (Not: 'Dios' Tanrı anlamına geliyor)
Telegraph (Birleşik Krallık): Diego Maradona 1960-2020 - Pele: "Dünya bir efsaneyi kaybetti"
The Times (Birleşik Krallık): Tanrının ellerinde
Tuttosport (İtalya): Elveda
Le Parisien (Fransa): Maradona Tanrının ellerinde
Le Temps (İsviçre): Ne Tanrı ne de efendi
El Periodico (İspanya): Elveda
L'Humanite (Fransa): Elveda Yoldaş
ABC (İspanya): Diego
El Observador (Uruguay): Hangi gezegene gittin...
La Gazzetta dello Sport (İtalya): Ben Maradona'yı gördüm
El Pais (İspanya): Futbolun tanrısı Maradona öldü
Liberation (Fransa): Cennetlik
Mundo Deportivo (İspanya): Elveda
L'Equipe (Fransa): Tanrı öldü
Corriere dello Sport (İtalya): Yaşasın Diego
The Guardian (Birleşik Krallık): El Diego - Dünya Kupası'nı hiçbir oyuncunun yapamayacağı kadar domine eden bir futbol dehasına elveda