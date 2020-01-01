Arjantin

Dünya basınından Maradona manşetleri

Goal
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Diego Maradona in Kolkata
Dünyanın dört bir yanında sadece spor gazetelerinde değil, neredeyse tüm gazetelerde manşetlerde Diego Armando Maradona vardı. İşte öne çıkanlar...

Dünya basını, 60 yaşında hayata gözlerini yuman Diego Maradona'yı anıyor.

Spor tarihinin en büyük sembollerinden biri olan Arjantinli efsanenin vefat haberi, dünya genelinde neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Bu manşetlerden öne çıkanları derledik...

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    Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

    A Bola (Portekiz): Son çalım

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    La Razon (İspanya): Elveda Diego (Not: 'Dios' Tanrı anlamına geliyor)

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    Telegraph (Birleşik Krallık): Diego Maradona 1960-2020 - Pele: "Dünya bir efsaneyi kaybetti" 

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    The Times (Birleşik Krallık): Tanrının ellerinde

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    Tuttosport (İtalya): Elveda

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    Le Parisien (Fransa): Maradona Tanrının ellerinde

     

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    Le Temps (İsviçre): Ne Tanrı ne de efendi

    El Periodico

    El Periodico (İspanya): Elveda

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    L'Humanite (Fransa): Elveda Yoldaş

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    ABC (İspanya): Diego

    El Observador - Hangi gezegene gittin.jpeg

    El Observador (Uruguay): Hangi gezegene gittin...

    Gazzetta - Ben Maradona

    La Gazzetta dello Sport (İtalya): Ben Maradona'yı gördüm

    El Pais

    El Pais (İspanya): Futbolun tanrısı Maradona öldü

    Liberation - cennetlik

    Liberation (Fransa): Cennetlik

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    Mundo Deportivo (İspanya): Elveda

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    L'Equipe (Fransa): Tanrı öldü

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    Haberin devamı aşağıda

    Corriere dello Sport (İtalya): Yaşasın Diego

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    The Guardian (Birleşik Krallık): El Diego - Dünya Kupası'nı hiçbir oyuncunun yapamayacağı kadar domine eden bir futbol dehasına elveda

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