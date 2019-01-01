Drogba: Frank Lampard, Chelsea'nin başına geçmeye hazır

Fildişili yıldız Didier Drogba, Frank Lampard'ın Chelsea Teknik Direktörlüğü için iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Didier Drogba, eski takım arkadaşı Frank Lampard'ın Derby County ile yalnızca bir yıllık tecrübesine rağmen 'nin başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

211 golle kulüp tarihinin en skorer oyuncusu olan Lampard, Maurizio Sarri'nin yerini alması için öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.

Drogba, Lampard'ı herkes kadar iyi tanıdığını ve Derby County ile gösterdiği başarıyla Chelsea'nin başına geçmeye hazır olduğuna inandığını belirtti:

"Kulüp için çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Derby ile güzel şeyler başardı ve takımını play-off finaline götürdü. Bence Chelsea'nin başına geçmeye hazır."

Fildişili futbolcu, Lampard'ın bu görev için hazır olup olmadığı tartışmaları hakkında ise, "Hazır olana kadar 40-50 yaşını mı beklemesi gerekiyor? Bence bu deneyime ve başarma tutkusuna bağlı. Eğer o hazır olduğunu hissediyorsa bence erken değil."

Didier Drogba, Stamford Bridge sahasında Unicef için yardım maçına katılacak. Yardım maçında John Terry, Joe Cole ve Jamie Redknapp gibi isimler de yer alacak.