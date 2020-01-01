Drogba, Avustralya için sahaya çıkıyor

Chelsea ve Galatasaray formaları giyen eski futbolcu Didier Drogba, Avustralya yangınlarının ardından bir yardım maçında forma giyecek.

Aralık 2018'de futbola veda eden efsane isim Didier Drogba, için bir yardım maçına çıkacak.

'de geçirdiği 8 sezonda büyük başarılar elde ettikten sonra 2013-14 sezonunda 'da oynayarak kulübün ikon isimlerinden biri haline gelen tecrübeli isim, Dwight Yorke, Emile Heskey, David Trezeguet ve Ji-sung Park gibi eski futbolcularla birlikte Avustralya'da çıkan orman yangınları sebebiyle oluşan tahribat için oynanacak maçta forma giyecek.

"FootballForFires" aslı yardım maçı, 23 Mayıs'ta Avustralya'nın Sydney kentindeki ANZ Stadyumu'nda oynanacak ve tüm gelirleri bağışlanacak.