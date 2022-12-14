Belçikalı yıldız, Juventus'a gitmeyip Galatasaray'ı tercih etme nedenini açıkladı.

Belçika Millî Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden ve takımının elenmesinin ardından Galatasaray'ın Antalya kampına katılan Mertens, sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Juventus'un kendisine transfer teklifinde bulunduğunu doğruladı.

Tecrübeli futbolcu, Napoli'de uzun yıllar forma giydiği için Juve'ye gitmesinin doğru olmayacağını kabul etti.

Mertens ayrıca Belçika olarak Dünya Kupası'nda iyi performans sergileyemediklerini vurguladı.

Ne söylendi?

Antalya kampında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mertens, Juventus'un teklifinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir teklif oldu ancak benim için başka bir takıma gitmek çok zordu. Özellikle Napoli'den sonra Juventus'a gitmem doğru olmazdı.

"Napoli'de uzun bir süre geçirdim. Bu yüzden benim için en iyi tercih Galatasaray'dı.

"Dursun başkanımız, Erden başkanımız ve Okan hocamızın da bu kararda etkisi oldu. Beni arayıp, 'Seni Galatasaray'a getirmek ve Galatasaray'ı tekrardan layık olduğu konuma taşımak istiyoruz' dediler.

"Ben de Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu ve bir önceki sene de ligi 13. bitirdiğini bildiğim için bu projeye 'evet' dedim."

Mertens, Belçika'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki performansını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Dünya Kupası'nda istediğimiz oyunu oynayamadık. Bu, kendi hatamız. Oynadığımız takımlara baktığımız zaman hepsi güçlüydü ve yarı finale geldiler."

Dries Mertens'i ne bekliyor?

Galatasaray'ın Antalya kampında bulunan Mertens, Dünya Kupası'nın ardından yeniden kulüp futboluna odaklanacak.

Sarı-kırmızılılar, 22 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Keçiörengücü'nü konuk edecek ve ardından 25 Aralık'ta Süper Lig'e dönüp İstanbulspor'u ağırlayacak.