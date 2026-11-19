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RB Leipzig'de gollerini peş peşe sıralayan Openda, karakteriyle olumsuz izlenim bıraktı. Forvetin satışı geriye dönüp bakıldığında RB için büyük bir şanstı; Openda içinse dramatik bir düşüşün başlangıcı oldu.

"Rüya ikili! Openda ve Xavi, Bundesliga'yı büyülüyor!" Yaklaşık üç yıl önce Bild gazetesinin manşeti böyleydi. Lois Openda ve Xavi Simons, RB Leipzig'in 1. FC Köln karşısında aldığı 6-0'lık görkemli galibiyette gerçekten de parlamıştı.

Openda, o maçta Simons'un asistleriyle sezonun yedinci ve sekizinci gollerini attı. Üstelik henüz dokuz hafta geride kalmıştı. Leipzig'de ondan önce de sonra da hiçbir oyuncu bu sayıya bu kadar hızlı ulaşamadı.

RB'nin üç ay önce Belçikalı oyuncu için Lens'e ödediği 40 milyon euro son derece iyi bir yatırım gibi görünüyordu ve ilk izlenim yanıltmadı. Openda ilk sezonunu 45 maçta 28 golle tamamladı; bunların 24'ünü Bundesliga'da attı.

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İkinci sezonunda gol ortalaması yarıya inse de attığı 13 gole 11 asist ekledi. 45 maçta 24 gole doğrudan katkı: Bundan daha kötü performanslar da var. Yine de o dönemde kulüple oyuncu arasındaki ilişkide kaygı verici sorunlar baş göstermişti.

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RB Leipzig'de "sorunlu oyuncu" olarak anılan Openda, Juventus'a satıldı

Openda'nın kaprisli davranışları nedeniyle defalarca dikkat çektiği ve "soyunma odasının havasını zehirleyen sorunlu bir oyuncu" (Bild) olarak görüldüğü öne sürüldü. 2025 yazında, yalnızca iki yılın ardından yeniden ayrılmak istiyordu. Bunun bir nedeni RB'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması, diğeri ise yakın arkadaşı Xavi'nin de transfer olmasıydı. Leipzig kulübü kısa sürede Juventus'la bir anlaşmaya vardı. Geriye dönüp bakıldığında bu anlaşma, kulübün kısa tarihindeki en iyi transferlerden biri olabilir.

Juve, 3 milyon euronun biraz üzerinde bir kiralama bedeli ödedi. 42,75 milyon euroluk satın alma opsiyonu, Juve'nin Serie A'yı en az 10. sırada bitirmesi hâlinde zorunlu hâle gelecekti. Yaşadığı tüm krizlere rağmen Yaşlı Kadın bunu elbette başardı. Ancak Openda'nın bunda neredeyse hiç payı yoktu.

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Openda, Juve tarihinin en kötü transferlerinden biri olabilir

İlk sezonunda, ki büyük olasılıkla son sezonu da olacaktı, yedi ay boyunca gol atamadı. İtalya'daki spor gazeteleri, zaten finansal çöküşün eşiğinde olan Juve'nin Leipzig'le yaptığı anlaşmada nasıl bu kadar zararlı çıktığını anlamakta zorlanıyordu.

Juve'nin, PSG'den kiraladığı Randal Kolo Muani'nin kalıcı transferi gerçekleşmeyince sıkıştığı ve acilen bir forvete ihtiyaç duyduğu da bir gerçek. Openda böylece gündeme geldi ve kısa sürede kulübün yakın tarihindeki en büyük transfer hatalarından birine dönüştü.

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Juventus, RB'ye sonuçta ödediği 45 milyon euro karşılığında Openda'dan yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde Bodö/Glimt'e karşı bir gol ve ligde Roma'ya karşı bir gol alabildi. Mart başından sezon sonuna kadar, ligde 11 maç daha olmasına rağmen Openda yalnızca dört dakikalık tek bir kısa süre aldı. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ifadesiyle, başka oyuncular daha büyük etki yaratabilirdi. Pek de hoş bir övgü sayılmaz.

En geç o noktada Openda'nın Torino'da geleceği olmadığı anlaşılmıştı. Sürekli yedek kalmasının doğal sonucu olarak Dünya Kupası'nı kaçırdı; dönemin millî takım teknik direktörü Rudi Garcia onu kadroya almadı. Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki oyuncu olmadan çeyrek finalde daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya'ya kıl payı elenirken Openda da Juve'de iyice gözden düştü.

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Yaşlı Kadın, bir yıl gecikmeyle de olsa Kolo Muani'nin transferini tamamladı. Ödenen tutar, Openda için harcadıkları miktara yakındı. Ayrıca Nick Woltemade de Newcastle'dan kiralık olarak geldi. Openda'ya artık yer yoktu ve kulüp, onun transfer maliyetinin en azından bir kısmını geri kazanmak istiyordu. Ancak geçirdiği yıkıcı sezonun ardından hiçbir kulüp böyle bir bedel ödemeye yanaşmadı.

Kiralık sözleşmesi feshedilebilir: Openda kışın Juve'ye döner mi?

Sonunda 3,5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Olympique Lyon'a gitti. Satın alma opsiyonu 25 ila 30 milyon euro arasında olacaktı. Böylece Juve, en iyi ihtimalle Openda transferindeki zararını asgariye indirecekti. Ancak şimdi en iyi ihtimalin yerini en kötü senaryo alma tehlikesi var.

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Aslında Openda'nın Lyon'daki gidişatı, yavaş da olsa yeniden iyiye dönüyordu. İlk dört maçında, Juve'deki önceki sezonunda attığı toplam gol sayısına ulaştı, ilk 11'in düzenli oyuncusu oldu ve Belçika millî takımına geri döndü. Ardından 9 Ekim'de eski kulübü Lens'e karşı deplasmanda oynanan maç geldi. Openda'nın kaval kemiğinin dış yanındaki kemiği kırıldı ve o tarihten beri forma giyemiyor.

Üstüne üstlük Lyon teknik direktör değiştirdi. Sezon ortasında Sporting Lizbon'a giderek kulüp yönetimini hazırlıksız yakalayan Paulo Fonseca'nın yerini Carlos Vicens aldı. Gazzetta dello Sport'un haberine göre Vicens, Openda iyileşse bile onu planlarında düşünmüyor. Bu nedenle Juventus ve Lyon, kiralık sözleşmesinin daha kışın feshedilmesi için görüşüyor.

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Openda'nın dikkat çekici düşüşü böylece durmaksızın sürüyor. Juventus'un, kışın Openda'yı kadrosuna katacak yeni bir kulüp aradığı belirtiliyor. Ancak ağır sakatlığı göz önüne alındığında bunun mümkün olup olmayacağı şüpheli. Ekim 2023'teki manşetler ise Openda'nın bir zamanlar yıldız bir forvet olduğu paralel bir evrenden gelmiş gibi görünüyor.