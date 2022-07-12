Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı: "Avrupa'dan ve Türkiye'den başka teklifler de vardı"

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un şampiyonluğunda özellikle birçok pozisyonda görev almasıyla büyük pay sahibi olmuştu.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da başarılı futbolcu Dorukhan Toköz, TRT Spor'un konuğu oldu.

Toköz, transfer sürecinden hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Şu an rakiplere çok bakmıyoruz nasıl transferler yaptılar diye kendi işimizle ilgileniyoruz. Gerçekten çok zor bir sezon bizi bekliyor. Biz olsak da olmasak da Trabzonspor şampiyonluğa oynamak zorunda. Bu camianın içinde bu var. O yüzden biz yine şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz.

"Bu sene maçlarımız daha fazla. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Olmazsa da Avrupa Ligi var. Hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak istiyoruz. Ligin bütün takımları iyi ama Trabzonspor'da oynuyorsanız şampiyonluğa oynamak zorundasınız."

Yeni transferler

Trabzonspor, kadrosunu 5 yeni isimle güçlendirirken Dorukhan Toköz transferleri değerlendirdi.

"Yeni transferlerimiz çok iyi oyuncular ve çok iyi çocuklar. Hocamız takımı kurarken buna dikkat ediyor. İyi karakterleri toplamak istiyor. İyi karakterli isimler. O yüzden yine şanslıyız, yine başarabiliriz."

Birçok pozisyonda oynayabiliyor

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un şampiyonluğunda özellikle birçok pozisyonda görev almasıyla büyük pay sahibi olmuştu.

"O hafta nerede sakatlık, ceza varsa hocamız hafta içinde konuşuyor ve planlarını bize söylüyordu. Ben zaten hocaya çok saygı duyuyorum. Nasıl yararlı olacaksam öyle oynamak istiyordum. Hoca bizi farklı mevkilerde oynatacağı zaman hafta içi analizlerinde söylüyordu bize. "

"Orta sahanın her bölgesinde, defanın her bölgesinde oynadım. Bir forvet kaldı bir de Uğurcan'ın yerinde gözüm var orası olabilir.

Transfer süreci

Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Trabzonspor'a geçen sene katılan milli futbolcu, süreci anlattı.

"Geçen sene serbest kaldığımda yurtdışından 3 tane resmi teklif geldi. Türkiye'den de isteyen takımlar vardı. İlk amacım Avrupa'ya gitmekti ama biraz konuşunca ailemle ve menajerimle Türkiye'de kalmaya karar verdim.

"Sonrasında Abdullah hocamız aradı. Bendeki yeri çok ayrıdır. Bana kalırsa çok büyük bir hoca. Hocam beni aradığında böyle bir camiada şampiyonluk yaşamanın çok özel olacağını biliyordum. Hocam gel bu sene şampiyon olacağız dedi ben de keyifle geldim."

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