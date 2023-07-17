Trabzonspor'dan ayrılan milli futbolcu transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor’un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica’nın fiziksel olarak yeterli görmediği gerekçesiyle bordo-mavili takım tarafından sözleşmesi feshedilen milli futbolcu Dorukhan Toköz transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul’a geldi. beIN Sports’ta yer alan habere göre yeniden Beşiktaş forması giymek isteyen milli futbolcu teknik direktör Şenol Güneş’in onayını beklemeye başladı.

Beşiktaş formasıyla üç sezon geçiren ve Sergen Yalçın yönetiminde bir de şampiyonluk elde eden Dorukhan, bu şampiyonluğun ardından sözleşmesini yenilememiş ve Trabzonspor ile anlaşmıştı.

Atiba'nın yerine oyuncu alınmadı

Bordo-mavili takımdaki ilk sezonunda oldukça verimli olan ve şampiyonluğa önemli bir katkı sunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon ise yaşadığı sakatlığın da etkisiyle beklentilerin altında kalmıştı.

Atiba Hutchinson’ın takımdan ayrılmasının ardından henüz orta sahaya herhangi bir takviye yapmayan Beşiktaş’ta Dorukhan’ın çok yönlülüğü, teknik direktör Şenol Güneş’in elini güçlendirebilir. Defansif orta saha, merkez orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Dorukhan, siyah-beyazlı takıma Eskişehirspor’dan transfer edilmişti.