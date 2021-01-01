Youssoufa Moukoko, Lionel Messi'nin yolundan gidiyor

Dortmund'un parlayan yıldızı Youssoufa Moukoko, Lionel Messi'yi idolü olarak görüyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un genç yıldız aday Youssoufa Moukoko'nun ağabeyi Borel Moukoko, Youssaoufa'nın Lionel Messi'yi idolü olarak gördüğünü açıkladı.



Goal ve DAZN'e konuşan 20 yaşındaki Borel Moukoko, "Barcelona, ​​Real Madrid, Liverpool ve Bayern'i izlemeyi ve oyuncuların nasıl davrandıklarını görmeyi seviyorum. Böylece onlardan olabildiğince çok şey öğrenebilirim. Youssoufa, Lionel Messi'yi her zaman sevmiştir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını sık sık birlikte izlerdik. Bu her zaman harikaydı" ifadelerini kullandı.



Dortmund'un büyük potansiyeli Youssoufa Moukoko, sarı-siyahlı formayla çıktığı 11 lig maçında 2 gol kaydetti.