Dortmund ve PSG arasında Neymar krizi çıktı

Dortmund'un mali işler müdürü Thomas Tress’in Neymar hakkındaki sözleri PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’yi kızdırdı.

Dünya futbolunda yaz transfer dönemine Suudi kulüplerinin yaptıkları astronomik harcamalar damga vururken, Borussia Dortmund'dan bir yönetici Suudi Profesyonel Ligi'nin harcama çılgınlığının finansal fair play kurallarını bozup bozmadığını sorguladı.

The Athletic'in haberine göre Dortmund'un mali işler müdürü Thomas Tress bu hafta Berlin'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında Suudi cömertliğinin bazı kulüplere finansal fair play koşullarından çıkış yolu sağladığını öne sürerek delegeleri şok etti.

Dortmund cephesi geri adım attı

Tress daha sonra Neymar'ın Paris Saint-Germain'den Al-Hilal'e 80 milyon sterlinlik (99,8 milyon dolar) transferini somut bir örnek olarak göstererek diplomatik bir tartışmaya neden oldu. İki kulüp arasında samimi ilişkiye rağmen PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi bu açıklamaları öğrendiğinde sinirlendi ve daha sonra Tress'e bu konuda meydan okudu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke’nin toplantıdan sonra Al-Khelaifi'yi arayarak özür dilediği bildirildi. Bu yaz Neymar ve Messi gibi yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran PSG, transfer piyasasında daha çok Fransız oyunculara yönelirken, Suudi kulüpleri Neymar’ın yanı sıra Karim Benzema ve Sadio Mane gibi büyük yıldızları da kadrosuna katmıştı.