Dortmund maçı öncesi PSG'ye kötü haber

Fransız ekibin yıldız oyuncularından Kylian Mbappe, hastalığı nedeniyle yapılan antrenmana katılamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 11 Mart Çarşamba günü TSİ 23:00'te PSG, 'u konuk edecek.

İki takım arasındaki ilk maçı Alman ekip kendi evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Bu önemli karşılaşma öncesi PSG, Kylian Mbappe'den gelen haberle sarsıldı.

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GOAL Fransa'nın PSG muhabiri Benjamin Quarez'in edindiği bilgiye göre, Fransız yıldız hastalığı sebebiyle Pazartesi sabah yapılan antrenmana katılamadı.

Mbappe'nin Borussia Dortmund karşısında forma giymeme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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Fransız ekibe Mbappe'den kötü haber gelse de Thiago Silva, Angel Di Maria, Neymar ve Edinson Cavani'nin karşılaşmada giyebileceği açıklandı.

PSG - Dortmund karşılaşması seyircisiz oynanacak

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilen spor müsabakaları arasına PSG - Dortmund maçı da eklendi.

Paris emniyetinden yapılan açıklamada, yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verildiği açıklandı.