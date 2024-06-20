Sol beke evrildikten sonra kariyeri hızla yükselişe geçen Ferdi Kadıoğlu'na Alman devi Dortmund talip oldu.

Jose Mourinho’nun İstanbul’a gelmesiyle birlikte yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe’de takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor.

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre teknik direktörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli takımla resmen temas kurdu.

Sol bek mevkisi için önceliği geçen sezon Chelsea’den kiralanan Ian Maatsen olan Alman ekibi bu oyuncunun büyük olasılıkla Aston Villa’ya transfer olacak olması nedeniyle rotayı listedeki alternatif isim olan Ferdi’ye yöneltti.

Sözleşmesi 2026'da sona eriyor

Antalyaspor’da görev yaptığı dönemde Ferdi’nin rakibi de olan genç teknik direktör Nuri Şahin’in de bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde astronomik teklifler olmaması halinde kadroyu koruyacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe’nin Ferdi için kapıyı 30 milyon eurodan açması beklenirken, Maatsen için 35 milyon euro ödemek istemeyen Dortmund’un sol bek takviyesi için ayırdığı bütçenin 25 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Ferdi’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.