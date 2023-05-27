Dortmund evinde takıldı, Bundesliga'da şampiyon bir kez daha Bayern Münih

Bundesliga'da son haftaya lider giren Dortmund evinde Mainz'e takılınca, şampiyon bir kez daha Bayern Münih oldu.

Bundesliga’da son haftaya lider giren Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği Mainz 05 ile 2-2 berabere kaldı ve Bayern Münih’in 10 sezonluk şampiyonluk serisini sonlandırma fırsatını değerlendiremedi.

Dortmund evinde puan kaybederken, Köln deplasmanında Jamal Musiala’nın 89’da gelen golüyle 2-1 kazanan Bayern Münih, bu skorlarla şampiyonluğunu ilan etti.

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek karşılaşmalarda Dortmund 15. dakikada Andreas Hanche-Olsen’in golüyle geriye düşerken, Sebastien Haller 19’da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. 24’te sahneye çıkan Karim Onisiwo farkı ikiye çıkardı.

Musiala girer girmez attı

İkinci yarıda baskıyı arttıran Edin Terzic’in takımı çok sayıda fırsatı değerlendiremedi. 69’da Raphael Guerreiro farkı bire indirirken, 90+6’da Niklas Süle’nin golü yetmedi.

Ligi Dortmund gibi 71 puanla tamamlamasına rağmen ikili averajla şampiyonluğa ulaşan Bayern ise 8. dakikada Kingsley Coman’ın golüyle öne geçtiği Köln deplasmanında Dejan Ljubicic’in 81’de gelen penaltı golüyle adeta kabusu yaşadı. Bayern’i kabustan uyandıran isim ise 85’te Leon Goretzka’nın yerine oyuna girdiği maçta 89’da şampiyonluk golünü atan Jamal Musiala oldu.