La Liga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, İspanyol polisinin operasyonuyla sarsıldı.

Dünyaca ünlü İspanyol kulübü Real Madrid’in üç altyapı oyuncusunun reşit olmayan biriyle seks kaseti paylaştıkları iddiasıyla sorgulandığı öğrenildi. İspanyol basınından El Confidencial ve Relevo’da yer alan habere göre üç oyuncu video kaydedip paylaştıkları şüphesiyle Las Palmas’ta güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı.

Oyunculardan birinin kaydı yaptığı ve WhatsApp üzerinden takım arkadaşları arasında paylaştığı bildirildi. Real Madrid yönetimi resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada dördüncü bir oyuncunun da polise ifade verdiğini doğruladı.

Süreç yakından takip ediliyor

Yapılan açıklamada kulübün süreci takip ettiği ve detaylı açıklamanın kısa sürede yapılacağı ifade edildi.

Soruşturmanın bu erken aşamasında, üç oyuncunun isimleri henüz kamuoyuna açıklanmadı. Real Madrid yönetimi tutuklanan oyuncuların Real Madrid Castilla'dan ve kulübün üçüncü takımından olduğunu ifade ederken, A takımdan olanlar da dahil olmak üzere başka oyuncuların da olaya karışmış olma ihtimali de yetkililerce göz önünde bulunduruluyor.