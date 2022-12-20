Real Madrid'in eski yıldızı Isco, Sevilla ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti.

NE OLDU? Marca'nın haberine göre Sevilla, forvet oyuncusuyla yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, eski teknik direktörü Julen Lopetegui'nin ekim ayının başında kovulmasının ardından rolünün azaldığını gördü. Isco'nun 2024 yılına kadar sürecek olan sözleşmesi hemen feshedilecek.

Isco'nun futbol direktörü Monchi ile alenen soğuk bir ilişkisi vardı ve yıldız oyuncu, Dünya Kupası tatilinden önce iddiaya göre bir ayak bileği sorunu nedeniyle tek başına antrenman yapıyordu. Marca, iki tarafın kasım ayı ortasında bir çıkış yolu aradığını bildirdi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Isco, 2012-2017 yılları arasında Malaga ve Real Madrid'de oynayarak kariyerine parlak bir başlangıç yaptı. Ancak sakatlıkları ve kötü formunun ardından dönemin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin gözünden düştüğünü gördü ve dokuz yıllık bir aradan sonra Santiago Bernabeu'dan ayrıldı. Sevilla onun için yeni bir şanstı ve İspanyol orta saha, kariyerini yeniden canlandırmaya çalıştı. Ancak Sevilla'nın sezona berbat başlangıcında sık sık eleştirildi. Yeni hoca Jorge Sampaoli, Isco'yu düzenli olarak ilk 11'ine yerleştirdi, ancak performansı Dünya Kupası'na giden süreçte zayıftı.

NE SÖYLENDİ? Şu anda Wolves'un başında bulunan Lopetegui, kovulmadan sadece birkaç hafta önce, orta saha oyuncusunun sunacak daha çok şeyi olduğunu söyleyerek Isco'ya destek vermişti.

"Hâlâ en iyi seviyesinde değil ancak Sevilla'da bir döneme damgasını vuracak,. Güveni artırmak için zamana ihtiyacımız var. Birçok oyuncu hâlâ iyi durumda değil.”

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty

Getty Images

Getty

ISCO'YU NE BEKLİYOR? Isco, bir zamanlar umut vadeden kariyerini yeniden canlandırmak için bir şans daha arayacak.