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Donyell Malen, cumartesi akşamı AS Roma formasıyla kalitesini bir kez daha gösterdi. Hollandalı forvet, Parma deplasmanında muhteşem bir golle perdeyi açtı ve bu sezon 11 lig maçında dokuz gole ulaştı.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini, millî maç arasının ardından Malen'e hemen yeniden görev verdi. Hollanda Millî Takımı oyuncusu hücumun en ucunda yer alırken Paulo Dybala ve Mora hemen arkasında oynadı.

Malen, henüz on dakika geride kalmışken tehlike yaratma fırsatı buldu. Parma kalesine doğru depar atan forvete ev sahibi ekibin iki savunmacısı yetişti.

İlk yarıda üstün olan tarafın AS Roma olduğu söylenemezdi. Parma, golü bulmak için birden fazla fırsat yakaladı ancak başta kaleci Mile Svilar olmak üzere konuk ekibin oyuncuları geriye düşmelerini önledi.

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39. dakikada ise sahanın diğer tarafında gol geldi. Malen, kalabalık ceza sahasında sağ kanatta 77 numaralı formayla oynayan Lulli'nin ortasıyla buluştu.

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Hollandalı oyuncu, havadan gelen topu sağ ayağıyla harika bir şekilde kontrol etti. Ardından soğukkanlılığını koruyup son derece sakin bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kaleci Giovanni Daffara'nın yapabileceği bir şey yoktu: 0-1.

Malen, bu nefis golüyle Serie A'daki etkileyici sezonunu aynı çizgide sürdürdü. Forvet, dokuz gole ulaşmak için yalnızca 11 lig maçına ihtiyaç duydu.

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Malen, son millî maç arasında da fileleri havalandırmıştı. Hollanda Millî Takımı'nın Yunanistan karşısında aldığı 7-0'lık farklı galibiyette gol attı.