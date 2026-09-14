Donyell Malen yine gol attı ve lider AS Roma’nın kusursuz serisini sürdürdü

Donyell Malen bir kez daha AS Roma için altın değerinde oldu. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, pazartesi günü Torino deplasmanındaki maçta ilk golü attı (0-2). Romalılar, bu galibiyet sayesinde Serie A'da dört maçta topladığı on iki puanla liderliğe yükseldi.

Malen, ilk yarıda başroldeydi. Yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu auta gönderdi ve bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarının bitimine birkaç dakika kala forvet, Torino'nun dağınık savunmasının ardından sonunda topu ağlara gönderdi.

Böylece AS Roma devreye önde girdi ancak ikinci yarının başlamasının ardından farkı açma fırsatı bulamadı. Nahuel Molina'nın sert şutunu ise Torino kalecisi Lucas Perri çıkardı.

93. dakikada konuk ekip adına rahatlatan 0-2 golünü Niccolo Pisilli kaydetti. Birkaç dakika sonra son düdük çaldı ve AS Roma galibiyetiyle liderliği kutladı.

Malen bir kez daha gol attı ve Serie A gol krallığı yarışında altı golle zirvede yer alıyor. AS Roma, cumartesi günü sahasında şu anda dördüncü sırada bulunan son şampiyon Inter ile kritik bir maça çıkacak.