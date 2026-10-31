AS Roma, cumartesi günü bu sezon Serie A'daki yedinci galibiyetini aldı. I Giallorossi deplasmanda 2-5 mağlup ettiği Udinese karşısında maça tamamen hâkimdi. Roma adına bir gol atan Donyell Malen, takımının liderlik mücadelesi veren Inter ve Lazio'nun ardından üçüncü sırada yer almasında pay sahibi oldu.

Stadio Friuli'de maça başlayan Hollandalılar, Udinese'de Jurgen Ekkelenkamp ile Roma'da Malen ve Marten de Roon'du. Devyne Rensch, bitime on dakika kala Brezilya Milli Takımı oyuncusu Wesley França'nın yerine oyuna girdi.

Udine'de ilk gol henüz on dakika dolmadan geldi. Wesley'nin sert ve isabetli ortasında Bryan Cristante'nin kafa vuruşu, eski Sparta oyuncusu kaleci Maduka Okoye'yi aştı: 0-1.

Yarım saat dolduğunda Malen'in kesinlikle golü bulması gerekirdi. Hollanda Milli Takımı oyuncusunun ilk şutunu Okoye kurtardı; dönen topu ise Malen, kendisinin de şaşkınlığına yol açacak şekilde direğe gönderdi.

Ancak kısa süre sonra gol geldi. Cristante, topu sürerek rahatça ceza sahasına girdi ve arka direkteki boşluğu gördü. Orada beliren Rodrigo Mora, topu kolayca ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Malen de golünü attı. Matías Soulé'nin pasıyla topla buluşan golcü, Okoye'yi ters köşeye yatırdı: 0-3.

Roma için işler daha da iyiye gitti ve takım 37. dakikada farkı dörde çıkardı. Soulé, Evan Ndicka'nın kafasına gönderdiği ince köşe vuruşuyla ayak tekniğini sergiledi. Ndicka'nın yüksekten yaptığı kafa vuruşu Okoye'yi geçti: 0-4.

Roma'nın devre arasında sonra fazla enerji harcamaya niyeti yoktu. Bu da ikinci yarının hemen başında Nicolò Zaniolo'nun attığı golle skorun 1-4'e gelmesine yol açtı. Roma'dan ayrıldıktan sonra eski takımına ilişkin defalarca olumsuz açıklamalar yapan Zaniolo, golünü kutlamamayı tercih etti: 1-4.

Udinese, hiç beklenmedik şekilde farkı ikiye indirdi. Hassane Kamara'nın bakmadan ileri gönderdiği top, Matteo Palma'yı kaleci Pierluigi Gollini ile karşı karşıya bıraktı. Gollini, savunmacının vole vuruşuna karşılık veremedi: 2-4. Son sözü Daniele Ghilardi söyledi. Savunmacı, şık ve sert bir vuruşla kulüpteki ilk golünü attı: 2-5.