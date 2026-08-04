Donyell Malen, İtalyan gazetesi Il Messaggero'ya verdiği röportajda AS Roma'da yeni sezon için tamamen hazır olduğunu söyledi. Hollandalı oyuncunun geçen sezonki mükemmel ikinci yarı performansının da etkisiyle Roma, yedi yıl aradan sonra ilk kez yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Malen, “Goller önemli olsa da en büyük başarı, Roma'nın yedi yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasıydı” dedi. “Geçen sezon yaşananları tekrarlayabilirsek bu hem benim hem de takım için harika olur.”

Inter, Scudetto için yine açık ara favori konumunda, ancak Malen ve takım arkadaşlarının hedefi yarışın içinde olabildiğince uzun süre kalmak. Hollanda Milli Takımı'nın 56 kez formasını giyen oyuncuya göre teknik direktör Gian Piero Gasperini bu konuda büyük rol oynuyor. O, Malen'in yükselişinin nedenlerinden biri.

Malen, teknik direktörü hakkında, “Bana çok büyük güven gösterdi ve benden ne istediği konusunda çok net” ifadelerini kullandı. “Güçlü yönlerimi biliyor ve takımın sıkı çalışmasını sonuca çevirebilmem için kendimin en iyisini ortaya koymamı sağlıyor.”

Önünde Şampiyonlar Ligi olan Roma, kadroyu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kulüp, Feyenoord'un genç yeteneği Givairo Read için ciddi şekilde devrede, ancak iki kulüp şimdilik bonservis bedeli konusunda anlaşabilmiş değil.

Malen, Read'i takımda görmek istediğini açıkça dile getirdi. “Onunla konuşmadım ama kendisini tanıyorum. Hâlâ çok genç ve şimdiden böyle bir etki yaratıyor. Tam olarak burada çok iyi iş yapacak oyuncu tipi”, sözleriyle övgüsünü dile getirdi.

Roma ve Malen daha önce Crysencio Summerville'i de kulübe getirmek için girişimde bulunmuştu, ancak bu çaba sonuçsuz kaldı. Hücum oyuncusu, Al-Hilal'de kazançlı bir macerayı tercih etti. Malen, “Crys ile konuştum” dedi. “Ne yazık ki bu iş çok iyi gitmedi ama bir arkadaşımın yaptığı seçimler hakkında yorum yapmayı uygun bulmuyorum. Ona sadece en iyisini dileyebilirim.”