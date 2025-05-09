Donnarumma'dan final öncesinde Mbappe'yi çıldırtacak sözler

İtalyan kaleci, Mbappe’nin gidişiyle PSG soyunma odasında büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

Paris Saint-Germain’in ve İtalya Milli Takımı’nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappe’nin yaz aylarında Real Madrid’e transfer olmasının ardından takım ruhunun olumlu yönde değiştiğini söyledi. Donnarumma, PSG'nin Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselmesinin ardından Prime Video’ya yaptığı açıklamalarda, Mbappe’nin gidişinin takımı daha kolektif bir yapıya dönüştürdüğünü belirtti.

PSG, Arsenal’e karşı oynadığı yarı final ikinci maçında 2-1’lik galibiyetle toplamda 3-1’lik üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finalde ise geçen hafta Barcelona’yı 7-6’lık toplam skorla eleyen Inter ile karşı karşıya gelecekler.

Mbappe’siz daha bütün bir takım

Donnarumma, “Ruh değişti, artık çok daha fazla bir takımız. Birbirimiz için oynuyoruz” dedi.

“Kylian’ı özlüyoruz, o dünyanın en iyi oyuncularından biri ve ona her şeyin en iyisini diliyorum çünkü gerçekten iyi bir arkadaşım.”

İtalyan kaleci, ayrıca EURO 2020’yi kazanan İtalya’nın takım ruhunu anımsatarak, PSG’nin de benzer bir havaya sahip olduğunu vurguladı. “Biz (İtalya), böyle bir ruhla Avrupa Şampiyonu olduk. Bu, her takım için fark yaratır.”

Inter’e karşı özel bir final

Finalde Inter ile karşılaşacak olan Donnarumma, milli takım arkadaşları Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ve Nicolo Barella ile yeniden aynı sahada olmanın heyecanını yaşarken, en çok da kaleci antrenörü Gianluca Spinelli ile buluşmayı dört gözle bekliyor.

“Bu akşamdan çok keyif aldım, atmosfer olağanüstüydü. Eski dostlarımı ve her gün konuştuğum eski kaleci antrenörüm Spinelli’yi tekrar göreceğim için mutluyum.”

Sommer’a övgü

Donnarumma, Inter’in kalecisi Yann Sommer’in Barcelona karşısındaki performansına da övgüde bulundu. “Dün gece çok iyiydi. Benden daha fazla kurtarış yaptı. Harika bir maç çıkardı.”

PSG ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs'ta oynanacak.