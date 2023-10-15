“Dominik Szoboszlai futbolun Rolls-Royce’u gibi”

Liverpool’un eski oyuncusu, bu sezonki performansıyla göz kamaştıran genç yıldızı övdü.

Bir dönem Liverpool forması giyen eski İskoç futbolcu Don Hutchison, Liverpool’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar oyuncu Dominik Szoboszlai’yi Premier Lig’de şu ana kadar oynanan maçların en iyi oyuncusu olarak seçti. 60 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı dördüncü oyuncusu olan Szoboszlai’yi öven Hutchison, genç oyuncunun görevini kusursuz sergilediğini söyledi.

Hutchison ne söyledi?

Liverpool’un bu sezon çok sayıda kırmızı kart görmesine rağmen şampiyonluk mücadelesine devam etmesine vurgu yapan Hutchison, “Szoboszlai bence Rolls-Royce gibi bir oyuncu. Macaristan için oynarken ve Bundesliga'da oynarken onu birkaç kez izlemiştim. Onun ne kadar iyi olduğunu biliyordum ama Liverpool gibi çok sayıda kırmızı kart görmüş bir takıma gelip hala ayakta kalabiliyorsa bence sezonun oyuncusu odur” dedi.

Szoboszlai'nin yanı sıra Mohamed Salah ve Alisson Becker'i de öne çıkartan Hutchison, sezonun takımını şu şekilde belirledi: Alisson; Tripper, Van de Ven, Saliba, Udogie; Szoboszlai, Rodri, Maddison; Salah, Son, Isak. Yedekler: Bowen, Ward-Prowse, Neto, Estupinan, Haaland, Odegaard, Watkins.