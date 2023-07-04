Liverpool’un 70 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Macar yıldız Dominik Szoboszlai, İngiliz devine transfer olmadan önce eski takım arkadaşı Erling Haaland ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Liverpool ile beş senelik sözleşme imzalayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Haaland’ın kendisine ev bulma konusunda yardımcı olacağını ifade etti.

Ülkesinin basınından Nemzeti Sport’a konuşan Szoboszlai, Norveçli yıldızla komşu olabileceklerini belirtti:

“Haaland ile konuştuk. Bana ev bulma konusunda tavsiyelerde bulundu ve belki komşu olma ihtimalimiz bile var.

Ondan öğrendiğim kadarıyla bazı futbolcular mahremiyetlerini korumak için Manchester ile Liverpool arasındaki bir yerde yaşıyor. Onun bahsettiği bölgeyi çok merak ediyorum ve kısa süre içerisinde inceleyeceğim. Pazartesi gününden itibaren ev arayışlarına başlayacağım ve sonra Leipzig’e giderek eşyalarımı toplayacağım.

Eski kulübüme veda etmeli, herkese destekleri, sevgileri ve teşvikleri için teşekkür etmeli ve ardından Budapeşte'ye gitmeliyim. Sonrasında en geç 10'unda Liverpool'da olacağım çünkü 11'inde yeni takımım için antrenmana başlayacağım.

Çok ileriye bakmak istemiyorum. Adım adım ilerlemeye çalışıyorum, Premier Lig'in ritmine, Liverpool'un oyun tarzına, Jurgen Klopp'un fikirlerine alışmam için kesinlikle zaman gerekiyor. Açıkçası mümkün olduğunca çok gol atmak, asist yapmak, takım arkadaşlarım ve taraftarlar tarafından kabul edilmek istiyorum.

Liverpool'da burada bana verdikleri güveni her an hak etmek istiyorum”