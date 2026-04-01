Django'nun ardından... Valencia, Mısır'ın Al Ahly kulübünden yeni bir transfer peşinde

Valencia, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Mısır ekibi Al Ahly ile yeni bir transfer anlaşması yapmayı düşünüyor.

Çok sayıda basın haberine göre, Al Ahly'nin Malili orta saha oyuncusu Aliou Diang, bedelsiz transfer anlaşmasıyla Valencia'ya transfer oldu.

Ancak İspanyol "Estadio Deportivo" gazetesine göre, Valencia'nın kaleci pozisyonu önümüzdeki sezon yeni bir takviyeye ihtiyaç duyuyor.

Gazete, "On Time Sports" kanalından alıntı yaparak, Al Ahly'nin kalecisi Mustafa Shubair'in İspanyol kulübünün ilgisini çektiğini ekledi.

Gazete, Deportivo Alavés'in kalecisi Antonio Cevera ve Real Oviedo'nun kalecisi Aaron Escandell'in, Valencia'nın gündemindeki en önemli isimler olduğunu belirtti.

Bu haberler, Mustafa Shubair'in dün Salı günü oynanan ve golsüz berabere biten dostluk maçında Mısır milli takımının kalesini İspanya karşısında başarıyla korumasının ardından geldi.