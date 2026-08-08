Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferi, 125 milyon euroluk bedeliyle Leipzig kulübü tarihindeki önceki rekoru kıran rekor bir anlaşma olmakla kalmadı, aynı zamanda ayrıntılarında Alman kulübe önümüzdeki dönemde ek kazanç sağlayabilecek özel bir madde de barındırdı.

19 yaşındaki Diomande, Real Madrid'e Leipzig tarihinin en pahalı transferi olan bir anlaşmayla geçerken, Alman kulüp anlaşma kapsamında iki takımı Leipzig'de bir araya getirecek jübile maçı şeklinde ek bir ayrıcalık elde etmeyi başardı.

Alman "Bild" gazetesinin bilgilerine göre, Diomande'nin Real Madrid'e transferi, iki kulüp arasında Leipzig'de bir jübile maçı düzenlenmesi konusunda anlaşmayı içeriyordu; bu, Alman kulübün büyük transferlerinin birçoğuna eklemeye alışkın olduğu bir maddedir.

Leipzig'in bu tür bir ayrıcalık elde etmesi ilk kez değildi; zira daha önce öne çıkan oyuncuların transferleri, büyük Avrupa kulüplerine karşı sözleşmeyle kararlaştırılan hazırlık maçlarını içeriyordu.

Bu anlaşmalar; 2023'te Josko Gvardiol'un transferinin ardından Manchester City'ye karşı bir maçı, 2024'te Dani Olmo'nun ayrılığının ardından Barcelona'ya karşı bir başka maçı, buna ek olarak 2025'te Benjamin Sesko'nun transferinin ardından Manchester United'a karşı bir maçı kapsıyordu. Ayrıca 2021'de Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transferi de benzer bir anlaşma içermişti.

Tarih hâlâ belirsiz

Real Madrid'in Leipzig'e karşı jübile maçını oynaması bekleniyor, ancak maçın tarihi henüz belirlenmedi.

Buna karşılık, Alman kulüp bu yaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kupa sayısı rekorunun sahibiyle karşı karşıya gelecek; zira sezon başlamadan önceki son sınav olarak Real Madrid'e karşı bir maç oynayacak.

15 Ağustos'ta Münih şehrinde büyük kulüplerden birine karşı bir başka maç düzenlenecek, Real Madrid ile karşılaşmanın tarihi ise hâlâ bilinmiyor.

Anlaşma, Leipzig kulübü için bir başka sevindirici haber daha taşıyor; zira Alman kulüp, jübile maçı için uygun bir tarihe ulaşılamaması durumunda yaklaşık 1,3 milyon euro tutarında bir tazminat alacağını güvence altına aldı.

Bu tutar, Leipzig'in bilet satışları veya ağırlama gelirleri yoluyla maçtan elde edebileceği gelirlere neredeyse denk düşüyor.

Böylece Leipzig, maçın oynanmaması durumunda, karşılaşmanın sahada elde etmesi beklenen ekonomik değeri kaybetmeksizin kendisine ek bir mali kazanç garantilemiş oldu.

Koşul, transfer bedeline eklenmiyor

Yaklaşık 1,3 milyon euro tutarındaki tazminat bedeli, Diomande'nin transferine ek bir ücret sayılmıyor, aksine anlaşmaya bağlı prim ve teşvikler kapsamına giriyor.

Oyuncunun performansı ve Real Madrid'deki başarısıyla ilgili koşulların gerçekleşmesi durumunda, transferin toplam değerini 140 milyon euroya çıkarabilir.

Buna karşılık, Diomande'nin transfer sözleşmesi, Leipzig'e oyuncunun gelecekteki yeniden satış bedelinden pay veren herhangi bir madde içermiyor.

Böylece Alman kulüp, oyuncunun kariyerine bağlı teşviklerin yanı sıra jübile maçına ilişkin özel maddeyle birlikte, dev bir transfer bedeli elde etmekle yetindi.

Diomande, Red Bull'un elçisi oluyor

Diomande'nin Red Bull sistemiyle ilişkisi, Leipzig'den Real Madrid'e transferiyle son bulmadı; zira Fildişi Sahilli oyuncu, jübile maçı tamamlanmadan önce bile enerji içeceği şirketinin ilgi odağındaydı.

Real Madrid'e transferiyle eş zamanlı olarak, Diomande ile Red Bull şirketine bağlı markanın elçisi olmak üzere üç yıllık bir anlaşma imzalandı; bu adım, oyuncunun erken yaşta ulaştığı konumu yansıtıyor.

Diomande, hızlı gelişimi ve dikkat çeken performansları sayesinde dikkatleri üzerine çektikten sonra, şu anda dünya futbolunun yükselen en önemli hücum yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

Fildişi Sahilli oyuncu, Real Madrid'de yükseliş çizgisini sürdürürse, Red Bull önümüzdeki yıllarda markasının en önemli elçilerinden birini garantilemiş olacak, ancak bu kez Leipzig forması yerine kraliyet kulübünün forması altında.

Böylece Diomande, markayla bağlantılı öne çıkan oyuncular listesine katılıyor; bunların arasında Brezilyalı Neymar, Tottenham Hotspur oyuncusu Xavi Simons ve Liverpool oyuncusu Macar Dominik Szoboszlai yer alıyor.