Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından ise yüzünü yeniden Avrupa'ya dönecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Neftçi Bakü'yü eleyen Kartal, grup aşaması öncesindeki son engeli aşmak için mücadele edecek.

Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Dinamio Kiev ile kozlarını paylaşacak.

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Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Şenol Güneş'in öğrencileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Dinamio Kiev ile karşılaşacak.

24 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netlik kazanmadı.

Maçı yayınlayacak kanal açıklandığında GOAL Türkiye, bu makaleyi güncelleyecek.