Diletta Leotta, sevgilisi Loris Karius'un yeni mesleğini açıkladı

Newcastle United'da da tutunamayan Loris Karius için sevgilisinden ilginç bir hamle geldi.

Kariyeri son dönemde oldukça kötüye giden Loris Karius, hayat arkadaşı Diletta ile gününü gün etmeye devam ediyor.

Çift, en son bir etkinlikte görüntülendi ve Diletta, Newcastle kalecisinin yeni mesleğini şaka yoluyla açıkladı.

Ne söylendi?

Karius için yeni bir kariyer ima eden Diletta, Karius’un partideki bir fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak, “DJ evde” yazdı.

DAZN sunucusu olan Karius’un sevgilisi, biri Karius'un kollarında olmak üzere Sicilya'ya yaptığı Paskalya gezisinden birkaç fotoğraf paylaştı.

Loris Karius'u ne bekliyor?

Geçmişte Liverpool ve Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Alman kaleci, şu anda Newcastle United'da oynuyor. Ancak ilk 11'e gitmekte çok zorlanan Karius, 2022-23 sezonunda sadece bir Lig Kupası maçında forma giyebildi.

Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Karius, sezonu Newcastle'da tamamlayacak.