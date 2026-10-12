38 yaşındaki Jaissle, "Çok farklı özelliklere sahip, müthiş bir futbolcu olarak gördüğüm Nick ile son derece açık bir görüşme yaptım" dedi.

Woltemade'nin Magpies'te forma rekabetine girmek istemeyip istemediği sorulan Jaissle, "Dediğim gibi, yüksek pres yapan oyun anlayışımızı da göz önünde bulundurarak takımdaki mevcut durumunu ona çok net anlattık. O dönemde bir iki oyuncu ondan biraz öndeydi" diye konuştu. Woltemade de istediği süreleri alabilmek için kiralık olarak gitmeye karar verdi.

Teknik direktör, geçici ayrılığa rağmen 1,98 metre boyundaki forveti orta vadeli planlarında tutuyor. İki kulüp arasında satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya varılmadı.

Jaissle, "Ona çok değer veriyorum. Yalnızca kiralık olarak gittiği için elbette hâlâ bizim oyuncumuz" dedi. Sağ ayaklı futbolcunun Newcastle ile sözleşmesi 2031'e kadar sürüyor. Dolayısıyla mevcut duruma göre gelecek yıl İngiltere'de bir kez daha şansını deneyecek.

Ancak forvetin Serie A'daki yeni başlangıcı, sportif açıdan şimdiye kadar oldukça ağır ilerliyor. Woltemade, Torino'da henüz ritmini bulamadı. Buna rağmen kısa süre önce bir takım arkadaşından olumlu sözler duydu.

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Randal Kolo Muani, Nick Woltemade'nin Juventus'taki varlığını övdü

Cagliari Calcio ile oynanan ve 1-1 biten son maçta Alman futbolcunun oyuna girmesiyle maçın gidişatı değişti. Forvetteki partneri Randal Kolo Muani, 81. dakikada Kerim Alajbegovic'in ortasını arka direkte kafayla ağlara göndererek eşitliği sağladı. Kısa süre sonra yaptığı gelişine vuruş ise üst direğin altına çarptı.

Fransız forvet, maçın son bölümünde ileride tek başına oynamak zorunda kalmadığı için Alman futbolcunun fiziksel varlığından belirgin biçimde faydalandı. Kolo Muani, "Teknik direktör devre arasında topa çok sahip olduğumuzu ve ceza sahasında çok sayıda oyuncu bulunduğu için topu oraya ortalarla taşımamız gerektiğini söyledi. Woltemade oyuna girince daha fazla fırsat bulduk ve işler ilk yarıya göre çok daha iyi gitti. Yine de kendimizi geliştirebiliriz" dedi.

Eski Frankfurtlu futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Nick merkeze geçtiğinde, uzun boylu olduğu için topu tutabiliyor ve savunmacıları meşgul edebiliyor. Bu da bana hareket etmek ve topla buluşmak için daha fazla özgürlük sağlıyor. Benim için bu çok daha iyi."

Woltemade, 2025 yazında VfB Stuttgart'tan Magpies'e 75 milyon euro karşılığında transfer olmuştu ancak Premier League'deki yüksek beklentileri karşılayamadı. Almanya millî takımında 14 kez forma giyen oyuncunun etrafındaki heyecan kısa sürede sönmüştü.