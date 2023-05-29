Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn’ın görevden alınmasını değerlendiren efsane isim, bir sonraki yolcunun Thomas Tuchel olabileceğini belirtti.

Bayern Münih’in ve Alman futbolunun unutulmaz orta saha oyuncularından Dietmar Hamann, Bayern Münih’i şampiyonluğa taşıyan Thomas Tuchel’in bu yaz takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Tuchel’i göreve getiren sportif direktör Hasan Salihamidzic ve CEO Oliver Kahn’ın görevden alınmasına dikkat çeken Hamann, bu durumun Tuchel’i zorlayacağının altını çizdi.

Hamann ne söyledi?

Tuchel’in her ne kadar Bayern’de kalmak istese yönetim tarafında yaşanan çalkantıların yol ayrılığını getirebileceğini belirten Hamann, “İnsanlara böyle davranan bir kulüp için çalışmak ister misiniz? Tuchel’in Salihamidzic ve Kahn’a yapılanları görmezden geleceğini sanmıyorum. Onun önümüzdeki günlerde kendi isteğiyle takımdan ayrılabileceğini düşünüyorum” dedi.

Pazar günü Münih’te düzenlenen bir etkinlikte yönetimde yaşanan kaosu değerlendiren Tuchel hem kendisinin hem de oyuncularının futbola odaklanabilmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Daha önce PSG ile Ligue 1, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Tuchel, Bayern’in başında elde ettiği zaferle Bundesliga’yı ilk kez kazanmıştı.