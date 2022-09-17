Bayern Münih'in efsane isimlerinden Dietmar Hamann, yolu kendisi gibi Liverpool ve Bayern'den geçen Senegalli yıldızı eleştirdi.

Bir dönem Bayern Münih ve Liverpool formaları giyen eski milli oyuncu Dietmar Hamann, Alman ekibinin Liverpool'dan transfer ettiği Sadio Mane'nin takımda mutsuz göründüğünü söyledi. Senegalli oyuncunun Anfield'da geçirdiği altı yılın ardından Bayern'e entegre olmaya çalıştığını belirten Hamann, GMX'e verdiği demeçte buna rağmen bu uyum sürecinin uzun sürdüğünü söyledi.

Ne söylendi?

"Mane henüz takıma entegre olamadı. Liverpool'da orta sahada oynadığını görmüştük ki bu onun pozisyonu değil ama Bayern'de de kaleden uzakta olduğunu görüyoruz. Bana öyle geliyor ki bu pozisyondan ötürü pek mutlu değil. Leroy Sane, Jamal Musiala ve şu anda sakat olan Lucas Hernandez gibi oyuncular harika bir performans gösteriyor. Şu anda kimseden Mane'den bahsetmiyor ve Bayern bu durumu kontrol altına almalı"

Mane'nin performansının bu şekilde devam etmesi halinde yedek kalması gerektiğini belirten Hamann, Musiala, Sane ve Coman'ın daha fazla sorumluluk alacağını söyledi. Bayern Münih formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada rakip filelere beş gol atan 30 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla 51 maçta 23 gol atmıştı.