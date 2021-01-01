Diego Simeone'den Real Madrid ve Barcelona için ilginç benzetme

La Liga'da lider Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, şampiyonluk yarışında Barcelona ve Real Madrid'i 'canavara' benzetti.

La Liga'da zirvede yer alan Atletico Madrid, Getafe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ligde 63 puanla lider olan Atletico Madrid'in deneyimli hocası Diego Simeone karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Diego Simeone neler söyledi?

Arjantinli teknik direktör, şampiyonluk yarışında takımının daha sakin olması gerektiğini vurguladı.

"Takımımın iyi oynadığını bilerek buradan ayrılıyorum. Daha sakin olmalıyız. Real Madrid ve Barcelona'nın sezon sonuna kadar sürekli kaybetmeyeceğini biliyoruz.

Sinirlerimiz gerilmiyor sadece bununla başa çıkabilmeliyiz."

"Peşimizde iki canavar var"

Atletico Madrid'in başarılı çalıştırıcısı, ligde hemen arkalarında bulunan Real Madrid ve Barcelona'yı canavara benzetti.

"Neredeyse sezonun başından beri zirvedeyiz. Daha 11 maç var. İnsanlar Barcelona'nın kötü olduğunu düşünüyor ve 'PSG maçında yaşadıklarına bakın' diyorlardı. Şimdi yeni bir başkanları var ve heyecan yaratıyor.

Yolumuza devam ediyoruz ve her şey bizim ellerimizde. Altımızda, şuan olduğumuz yerde olmak isteyen iki canavar var."

Atletico Madrid'in kaderi kendi ellerinde

Son zamanlarda istikrarsız bir performans sergileyen Atletico Madrid, rakiplerinin 6 puan farkla önünde yer alıyor. Bir maçı eksik olan Barcelona, Huesca'yı yenmesi halinde puan farkını 4'e düşürecek.

Kırmızı - beyazlılar bu sezon sadece iki kez mağlup oldu ve ligdeki en iyi savunma performansına sahip. Atletico Madrid, ligde geride kalan 27 karşılaşmada kalesinde sadece 18 gol gördü.

Atletico Madrid'in sıradaki maçları

Atletico Madrid şimdilik tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'ne verdi. Diego Simeone'nin öğrencileri Devler Ligi'nde çeyrek finale kalmak için sahasında 1-0 mağlup olduğu Chelsea'ye Stamford Bridge'de konuk olacak.

Chelsea karşılaşmasının ardından lige dönecek olan Atletico Madrid sahasında Alaves'i konuk edecek.