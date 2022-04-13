Pep Guardiola ve Manchester City, Estadio Wanda Metropolitano'da golsüz berabere kaldıktan sonra Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden eledi.

Maç 0-0 bitmesine rağmen, City ilk maçı 1-0 kazandığı için turladı ve karşılaşmaya uzatma dakikalarında yaşanan olaylar damga vurdu.

Diego Simeone'nin Atletico'su gecede mükemmele yakın bir performans sergiledi ve City'yi maçın büyük bölümünde uzak tutmayı başardı.

Atletico Madrid, Arjantinlinin oyun planını mükemmel bir şekilde uyguladı.

Özellikle ikinci yarı ile birlikte Madrid ekibi baskıyı artırarak pozisyonlar bulsa da aradığı golü bulamadı.

Önlerine birkaç şans çıktı, ancak Wanda Metropolitano'daki inanılmaz atmosferin baskısı altında olmalarına rağmen bu şansı en iyi şekilde değerlendiremediler.

Felipe ikinci bir sarı kart ile oyundan ihraç edildi. Öncesinde top oyun dışıyken Phil Foden'ı yere serdi.

Guardiola'nın City'si, öfkeyle kabarırken işleri Simeone'nin görmekten gurur duyacağı şekilde yönetti.

Premier Lig şampiyonu zamanı iyi bir şekilde geçirmeyi başardı. Ederson birkaç kritik kurtarış yaptı. Özellikle maçın sonunda Atletico'nun hızlı hücumunda yaptığı kurtarış City'nin yarı finale uzanmasını sağladı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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