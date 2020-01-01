Diego Simeone ev karantinasına girdi
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İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.
Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan testte de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.
La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.