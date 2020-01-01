Diego Simeone ev karantinasına girdi

Atletico Madrid, teknik direktörü Diego Simeone'nun testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.

'de perşembe günü yapılan testte de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Daha fazla takım

'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan ve gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.