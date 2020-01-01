Atlético Madrid

Diego Simeone ev karantinasına girdi

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Getty
Atletico Madrid, teknik direktörü Diego Simeone'nun testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.

Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan testte de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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