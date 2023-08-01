La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in hocası Simeone, Mbappe'nin transferine sıcak bakıyor.

NE OLDU? Al-Hilal'in 700 milyon € (600 milyon £/777 milyon $) olduğu bildirilen muazzam bir teklifine rağmen Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olma arzusundan dolayı reddedildi.

Fransız süperstar Real Madrid'e transfer olursa, Suudi Arabistan'da yeni bir mücadeleye girişen Karim Benzema'nın yerini alacak ve forvet hattının daha da güçlenmesine yardımcı olacak.

Ancak Simeone, rakiplerinin artan hücum gücünden endişe duymuyor ve bunun yerine Mbappe'nin İspanya'ya transferini memnuniyetle karşılayacağı konusunda ısrar ediyor.

NE SÖYLENDİ? Simeone, "Çok isterim, Lig için olağanüstü olur, en iyilerden biri olmaya devam eder. İspanya'ya gelen tüm futbolcular da güçlenir. Madrid'in bu konuda ekonomik sorunu yok. Eğer bu transfer olursa bu yıl değil de gelecek yıl onlarla yarışabiliriz" dedi.

Ancak Mbappe'nin Madrid'i yenilmez kılmayacağına inanıyor ve bireysel güçten çok takımın önemini vurguluyor.

"Nasıl baktığınıza bağlı. Messi, Iniesta, Alexis, Xavi, Busquets... Ronaldo, Bale, Benzema... Bu futbol, sadece isimler oynamıyor."

BÜYÜK RESİM: On yılı aşkın bir süredir gelişen Cristiano Ronaldo-Lionel Messi rekabetinin ardından, Mbappe-Erling Haaland rekabetinin dünya futbolunda bir sonraki büyük olay olacağı sık sık lanse ediliyor. Ancak Simeone, iki patlayıcı forveti karşılaştırmayı reddetti ve şunları ekledi:

"Yapacak bir şey yok, onlar farklı. Haaland bir kale hayvanı, golle yüz yüze yaşayan birisi ve mükemmel bir 9 numara. City'nin büyümesi, oyununun ondan talep ettiği şeyi geri kazanmaktır. Haaland, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları için gelmek zorundaydı. Bazen sadece iyi oynamak size yetmiyor."

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SIRADA NE VAR? Real Madrid'in PSG'den Mbappe'yi daha iyi bir fiyata almak için transfer pazarının son gününe kadar beklemeyi tercih edecek.

Mbappe transfer efsanesi muhtemelen Ağustos ayına kadar devam edecek. Chelsea ve Liverpool'un da Fransız süperstarı istediği bildirilirken onun gönlü Real Madrid'den yana...