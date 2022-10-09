NE OLDU? Costa, Batı Londra'da üç verimli yıl geçirmişti ve 120 maçta 59 gol atarken Maviler'in iki Premier Lig şampiyonluğuna ve bir Lig Kupası zaferine yardımcı oldu.

Ardından, işler onun için yolunda gitmezken artık ona ihtiyaç duyulmadığı ve Atletico Madrid'e gideceğini telefonuna gelen bir kısa mesajla öğrendi.

34 yaşındaki oyuncu, İngiltere'deki ilk görevinin sona eriş şekliyle ilgili hala hayal kırıklığı taşıyor.

NE DEDİLER: Wolves'e transfer olduktan sonra Costa şunları söyledi:

“Taraftarlarla hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Benim sorunum seyirciyle değil, o teknik direktörleydi.

"O menajerle aram kötüydü, takımı ikinci kez şampiyon yaptım, ama o bana güvenmedi.

"Yapabileceğim bir şey değildi. Ayrılmak zorundaydım. Bugün taraftarlar, onlarla aramın kötü olmadığımı gösterdi.

"Bu çok özel. Burada geçirdiğin zaman içinde iyi işler yaptım ve iyi ayrıldım.

"Chelsea taraftarları bana her zaman çok iyi davrandı. Bana davranış biçimlerine her zaman şaşırdım. Bu, gayet tatmin edici."

DAHA BÜYÜK RESİM: Costa, 2017'de Brezilya'da bir yaz tatili sırasında Conte'den bir mesaj aldığını belirtti:

"Bir çılgınlıklıktı. Olabilir, ama bunun saygısızlık olduğunu düşündüm. Her zaman koç ve yönetim kurulu ile yüz yüze konuşmak istedim.

"Onlara asla kısa mesaj göndermedim, bu durum bile onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor.

"Bu durumla ilgili beni üzen bir şey varsa, o da en hassas anlarda bile beni her zaman destekleyen taraftarların sevgisidir.”

ÜÇ FOTOĞRAFTA: