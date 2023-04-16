Chelsea ve Atletico Madrid'in eski forveti Diego Costa, Wolverhampton formasıyla şeytanın bacağını kırdı.

Küme düşme tehdidi altındaki Wolves, yüksekten uçan Brentford'ı 2-0 mağlup etti

Unutulan adam Diego Costa, kendisini hatırlattı

Chelsea'nin eski yıldızı, 2 bin günden uzun süredir Premier Lig'deki ilk golünü attı

NE OLDU? 34 yaşındaki kıdemli forvet, Brentford ceza sahasına hücum etti ve Christian Norgaard'ın hatasını iyi değerlendirip Wolverhampton'ı kritik maçta 27. dakikada öne geçirdi.

BÜYÜK RESİM: Wolves, eylül ayında Diego Costa'yı bonservis ödemeden kadrosuna kattı. Ancak tecrübeli İspanyol, İngiltere'ye dönüşünde şimdiye kadar Premier Lig'in zorluklarıyla mücadele etti.

WOLVES'U NE BEKLİYOR? Kurtlar, Premier Lig'de küme düşme hattından iyice uzaklaşmayı umuyor. Julen Lopetegui'nin öğrencileri, Brentford'a karşı önemli bir zafer elde ederek biraz rahatladı.

Wolves, önümüzdeki hafta Leicester deplasmanında olacak.