Didier Drogba: Mbappe Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan PSG'yi bırakmaz

Efsane golcü Fransız ekibinden ne zaman ayrılacağı merakla beklenen Kylian Mbappe'nin bu karar için en büyük kupayı beklediğini söyledi.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen efsane golcü Didier Drogba, Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mbappe'nin PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan takımdan ayrılmayaağını belirten Drogba, BBC'ye verdiği demeçte Fransız oyuncuyu oldukça yakından tanıdığının da altını çizdi.

Drogba ne söyledi?

"Sanırım hepimiz PSG'den ayrılmasını bekliyoruz ama onu tanıyorum ve PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan ayrılacağını sanmıyorum. Tüm dünyaya kendini bu şekilde kabul ettirmek istiyor ve PSG ile en büyük kupayı kaldırması halinde bu hedefinde başarılı olacak"

Yaz transfer döneminde PSG ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber Real Madrid'e transfer olması beklenen ancak sürpriz bir kararla takımda kalan Mbappe, takımıyla üç senelik yeni sözleşme imzalamıştı. Son dönemde Parc des Princes'ta mutsuz olduğu öne sürülen oyuncunun takımdaki mevkisinden ve takımının oyun tarzından memnun olmadığı iddia edilmişti.