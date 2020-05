Didier Drogba: Her zaman inanmak zorundasınız

Galatasaray'ın eski futbolcusu, Chelsea'de forma giydiği dönemde kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golün hikayesini anlattı.

ile 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya gelmişti.

Alman ekip Thomas Müller'in 83. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de, 88. dakikada sahneye çıkan Didier Drogba skora denge getirmiş ve İngiliz ekip seri penaltı vuruşlarında rakibine üstünlük kurarak kupanın sahibi olmuştu.

Chelsea'nin şampiyonluğunda önemli bir payı bulunan Didier Drogba, unutulmaz finalin sekizinci yıl dönümünde kendi Twitter hesabından final maçıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Drogba "Villas-Boas takımdan kovulduktan sonra oyuncular olarak toplanıp, sorumluluk almamız gerektiğine karar verdik. Şampiyonlar Ligi için her şeyimizi verdik. Herkes bu kupa için egolarını bir kenara koymayı kabul etti. O zamanlar 23 yaşında olan Juan Mata'nın yanına gidip 'Lütfen maestro, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bana yardım et' dedim. O da bana 'Sen delirmişsin, sen Didier Drogba'sın sen bana yardım edeceksin' cevabını verdi. O genç adam bana golü yedikten sonra kazanacağımıza inanıyor musun diye sormuştu. Ben ise o esnada tamamen bitmek üzereydim ama son dakika, son korner... Bilin bakalım kafa vuruşuyla gol attığım korneri kim kullanmıştı? Juan Mata... Gerisini biliyorsunuz, tarih yazdık. Buradan çıkaracağımız ders HER ZAMAN İNANIN" ifadelerini kullandı.