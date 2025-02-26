Didier Drogba'dan Mourinho açıklaması: Babam nasıl ırkçı olabilir!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan tartışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun, sarı-kırmızılı kulübeye yönelik kullandığı "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri tepki çekmişti.

Bu ifadeler, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırırken, Galatasaray’ın eski yıldızlarından Didier Drogba konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mourinho ile uzun yıllar çalışan Drogba, deneyimli teknik adamı ırkçılık suçlamalarına karşı savundu.

Eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Benim sarı kırmızılı formayı gururla giydiğimi ve Türkiye'nin en büyük kulübüne olan sevgimi herkes bilir.

Hepimiz futbolun ne büyük bir tutku olduğunu ve rekabetin zaman zaman nasıl alevlendiğini biliyoruz. Ben de bunu yaşama şansına sahip oldum."

"Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları görüyorum. Size içtenlikle söylüyorum, Jose'yi uzun yıllardır tanıyorum ve onun asla ırkçı biri olmadığını biliyorum. Geçmişi ve bugünü bunun en büyük kanıtı."

"Biz maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı almaya çalışalım! 'Babam' nasıl ırkçı olabilir ki? Hadi ama arkadaşlar."